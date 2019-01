Mislite, da res poznate Mr. Beana? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Humoristična serija Gospod Bean je hitro postala svetovni fenomen, zato ni čudno, da se je Gospod Bean kasneje preselil tudi na velika platna. V petek, 11. 1., ob 20. uri si tako lahko na Planetu ogledate njegov drugi film z naslovom Beanove počitnice. In čeprav se nam zdi, da prikupno zmedenega gospoda vsi poznamo, vas bo vsekakor presenetilo nekaj zanimivih dejstev o tem nenavadnem televizijskem in filmskem liku.

1. Serijo so predvajali v približno 200 državah

Gospod Bean zelo malo govori, zato ni bilo strahu, da bi se njegov humor izgubil s prevodom in zato je tako priljubljen po vsem svetu."Nisem še slišal, da kdo ne bi dojel gospoda Beana oz. da mu ta lik ne bi bil všeč. Zdi se mi, da je to predvsem zato, ker gre pravzaprav za otroka, ujetega v odraslem telesu," je o svojem liku povedal igralec Rowan Atkinson.

2. Posnetih je bilo le 14 epizod

Čeprav je Gospod Bean svojo televizijsko premiero doživel leta 1990, je Rowan Atkinson začel svoj lik razvijati že deset let prej. Lik je ustvaril v dveh dneh za nastop na univerzitetnem odru. Ker pa je Gospod Bean znan praktično vsakomur, so mnogi prepričani, da je bila uspešnica snemana kar nekaj sezon, v resnici pa je posnetih le 14 delov serije in dva filma.

3. Njegovo prvo ime je bilo Gospod White

Tik preden so Gospoda Beana začeli predvajati na televiziji, je dobil svoje ime. Najprej se je imenoval Gospod White, nato pa so ustvarjalci začeli razmišljati, da bi ga poimenovali po zelenjavi. Preden so se odločili za Beana (ang. fižol), je bila na mizi tudi ideja o Gospodu Cvetači.

4. Atkinson je Gospoda Beana uradno upokojil leta 2012

V intervjuju za Telegraph novembra 2012 je Atkinson priznal, da se je čas gospoda Beana iztekel. "Poleg tega, da se z leti začnejo fizične sposobnosti človeka zmanjševati in je zame ta vloga vse zahtevnejša, menim, da ima lik 50-letnika, ki se vede zelo otročje, lahko tudi zelo žalosten prizvok. In pri komediji je pri takih stvareh treba biti zelo previden."

5. Rowan Atkinson se je z igro začel ukvarjati zaradi jecljanja

Igralec ima govorno napako, ki ga spremlja že od otroštva. Ravno zato, da bi se jecljanja znebil, je začel igrati v gledališču. Zanimivo pa je, da ga je med zvezde izstrelila ravno vloga Gospoda Beana, ki je pravzaprav ves čas tiho.

6. Igralec je študiral na kar dveh univerzah in je ljubitelj hitrih avtomobilov

Atkinson nikoli ni študiral gledališke igre. Namesto tega je študiral elektrotehniko in diplomiral na Univerzi v Newcastlu, kasneje pa iz iste smeri opravil še magistrski študij na Oxfordu. Igralec je tudi velik ljubitelj hitrosti, v svojem voznem parku ima kar nekaj zelo zanimivih avtomobilov. V priljubljeni avtomobilski oddaji Top Gear, kjer se je v dirkanju z avtomobili pomerilo kar nekaj zvezdnikov, je pokazal veliko dirkaškega znanja in zaostal le za igralcem iz serije Prijatelji Mattom LeBlancom.

Posnetek njegovega dirkanja iz priljubljene oddaje:

7. Atkinson ne spada ravno med najlepše igralce, zato pa z lepoto veliko bolj navdušuje njegova hči

Hči Rowana Atkinsona, Lily Sastry, prej Lily Atkinson, je lepotica in uveljavljena umetnica, ki na gledaliških odrih navdušuje s petjem in plesom. Posnela je tudi nekaj filmov, med drugim je z očetom nastopila v filmih Beanove počitnice, ki si ga boste lahko v petek ogledali na Planetu, in Johnny English.

Napovednik filma Beanove počitnice:

Odbito komedijo Beanove počitnice si na Planetu lahko ogledate v petek, 11. 1., ob 20. uri.

