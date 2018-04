Mirko Mayer bo v predvolilni oddaji gostil Marjana Šarca

Volitve: Nov začetek

Pred parlamentarnimi volitvami bo voditelj Mirko Mayer tokrat izprašal Marjana Šarca. Tudi tokrat bo pogovor že znan obraz političnega prizorišča predstavil iz svežega in bolj osebnega zornega kota. Oddaja Volitve: Nov začetek bo na sporedu v ponedeljek, 30. aprila, ob 20.00 na Planet TV.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po odmevni predvolilni oddaji z Mirom Cerarjem in Matejem Toninom bo v ponedeljek, 30. aprila, ob 20. uri na sporedu nova posebna predvolilna oddaja, v kateri bo voditelj Mirko Mayer gostil Marjana Šarca. Tudi tokrat bomo gosta predstavili iz svežega zornega kota in razgrnili tudi manj znana in bolj osebna dejstva o sicer znanem obrazu slovenskega političnega prostora.

Spremljajte nas tudi na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.