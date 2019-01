Matt Damon med snemanjem filma zares nokavtiral soigralca #video

Januarske nedeljske večere bomo na Planetu preživeli v družbi filmov o Jasonu Bournu. Po prvem delu, ki ste si ga lahko ogledali prejšnjo nedeljo, bo že to nedeljo, 13. januarja, na sporedu drugi del filma - Bournova premoč. V nadaljevanju lahko izveste nekaj zanimivih in nenavadnih dejstev o filmu, med snemanjem katerega je med drugim Matt Damon soigralca zares udaril po nosu, zaradi česar je ta omedlel.

1. Nihče od ustvarjalcev prvega filma o Jasonu Bournu ni pričakoval, da bodo kadarkoli snemali njegovo nadaljevanje, saj je bilo snemanje prvega filma po njihovih besedah prava nočna mora. Tudi glavni igralec Matt Damon je po prihodu prvega dela v kinematografe povedal, da je zelo malo možnosti, da bodo snemali drugi del.

2. Film Bournova premoč je v blagajne kinematografov po vsem svetu prinesel kar 289 milijonov dolarjev, kar je več kot prvi del, ki se je lahko pohvalil z 214 milijoni dolarjev zaslužka.

3. Jason Bourne se v filmu Bournova premoč niti enkrat samkrat ne nasmehne, niti na začetku, ko naj bi bil dobre volje.

4. Matt Damon je med snemanjem prizora pretepa resnično udaril soigralca, ki je za hip omedlel. Čeprav so koreografijo pretepa trenirali kar tri dni, so kasneje ugotovili, da bo prizor treba posneti v manjšem prostoru, kot je bilo predvideno. Prav zaradi tega je Damon po nesreči soigralca zares udaril po nosu in ga dobesedno nokavtiral. Ko je soigralec prišel k sebi, ni bil preveč nejevoljen, ampak predvsem vesel, da jim je prizor uspelo posneti. Posnetek je bil prepričljiv in uporabili so ga tudi v filmu.

Omenjeni prizor si lahko ogledate spodaj:

5. Konec filma so morali spremeniti in na novo posneti dva tedna pred prvim uradnim predvajanjem v kinodvoranah, ker ustvarjalci filma, vključno z glavnim igralcem Mattom Damonom, niso bilo zadovoljni z njim. Ponovno snemanje nekaterih prizorov v Hollywoodu sicer ni nič novega. Vseeno je nepredstavljivo, da se to zgodi 14 dni pred uradnim predvajanjem in v času, ko je bil glavni igralec Matt Damon že zaseden s snemanjem filma Oceanovih 12. Filmski zvezdnik se je vseeno usedel s scenaristom in skupaj sta zadnji prizor spisala v 45 minutah. Čeprav se producenti sprva niso mogli odločiti, ali bi ponovno posneli konec filma, se je 200 tisoč dolarjev, ki so jih vložili v en snemalni dan, zelo obrestovalo. Nad končnim izdelkom so bili navdušeni tako ustvarjalci filma kot tudi gledalci.

6. Matt Damon je moral v filmu govoriti tudi rusko in nemško, kar mu je povzročalo nemalo težav. Na snemanju je svoje dialoge tako izustil samo približno tako, kot bi bilo treba, kasneje pa je s pomočjo učiteljev in njihovih napotkov te dialoge še enkrat posnel, da je bilo slišati, kot da ta dva jezika govori tekoče in brez naglasa.

Januarske nedeljske večere bomo na Planetu preživeli v družbi Jasona Bourna, po filmu Kdo je Bourne? bosta na sporedu še Bournova premoč (13. januar) in Bournov ultimat (20. januar), film Bournova zapuščina (27. januar) pa bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.