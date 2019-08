Mario Ćulibrk: Že med snemanjem oddaje smo pokali od smeha #intervju

V sredo, 4. septembra, prihaja na Planet predrzna skrita kamera, v kateri bodo tekmovalci, če bodo zbrali dovolj poguma in izpolnili vse odbite izzive, ki jim jih bodo naložili znani Slovenci, lahko zaslužili kar zajeten kupček denarja. Oddajo bo vodil Mario Ćulibrk, ki nam je razkril, kaj lahko gledalci pričakujejo v tej zabavni in smeha polni oddaji.

Kako bi z nekaj besedami gledalcem opisal oddajo, ki kmalu prihaja na Planet in v kateri se boš prvič preizkusil v vlogi voditelja?

V oddaji Znajdi se! gre pravzaprav za neke vrste skrito kamero, kjer tekmovalcu damo priložnost, da zasluži 500 evrov. Seveda pa je to vse prej kot enostavno. Opraviti mora namreč pet izzivov, ki mu jih naloživa jaz in znani Slovenec, vsak izziv pa je razumljivo težji. Težji kot je izziv, več je tudi smeha.

Mario in Matjaž Javšnik v akciji

V vsaki oddaji ti bo torej družbo delal en znan Slovenec. Kdo od njih je po tvojem mnenju najbolj izviren pri izzivih, ki jih je naložil tekmovalcem?

Lahko rečem, da so bili vsi "hudi". Takoj boste vedeli, kaj s tem mislim, če povem, da so bili v moji družbi moj dobri prijatelj Gojko Ajkula (Goran Hrvačanin), Matjaž Javšnik, Katarina Čas, Gorka Berden, Ranko Babić, Katarina Mala, Ula Furlan, Klemen Klemen, Tomaž Mihelič in drugi. Vsak je na svoj način dodobra začinil to oddajo.

Tekmovalce v oddaji čakajo precej nenavadni izzivi. Kaj lahko gledalci pričakujejo?

Izzivi so res posrečeni, zato je bilo med tistimi, ki so bili zraven in niso vedeli za skrito kamero, precej začudenih obrazov. Če omenim en izziv, ki se mi je zares vtisnil v spomin. Dekle je moralo pred fantom, ki ni vedel, da gre za skrito kamero, sredi restavracije začeti prodajati lonce. Predstavljate si lahko, da ni enostavno opraviti izziva, če drugi okoli tebe ne vedo, da gre za skrito kamero in si mislijo, da je s tabo nekaj zelo narobe. Še več je takih izzivov, za katere sem prepričan, da bodo gledalce dobro nasmejali.

V prvi oddaji se bo Mariu pridružila igralka Katarina Čas.

Snemanje takšne oddaje verjetno zahteva tudi zelo hitre reakcije in sprotno prilagajanje situaciji.

Improvizacija je seveda velik sestavni del takšne oddaje, saj nikoli ne veš, v katero smer te bo situacija zapeljala. Prav zaradi tega je bilo med ustvarjanjem oddaje veliko smeha in nepričakovanih reakcij, zato verjamem, da se bodo med gledanjem oddaje zabavali tudi gledalci.

Zabavna oddaja Znajdi se! bo prvič na sporedu že v sredo, 4. septembra, ob 21. uri na Planetu.

