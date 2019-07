Turška lepotica pozirala v kopalkah #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V priljubljeni seriji Rešeno življenje trepetamo za njeno varnost, zasebno pa je igralka İrem Helvacıoğlu srečno zaljubljena in trenutno uživa v dopustniških radostih poletnih temperatur.

Serija Rešeno življenje se ne ustraši težkih tem in prikazuje tudi trpinčenje mlade Nefes, ki poskuša rešiti in olepšati tako svoje kot sinovo življenje, pri tem pa ji pomaga častni Tahir. Neuklonljivi duh Nefes je odlično upodobila igralka İrem Helvacıoğlu, ki ji je pri prepričljivi igri pomagal tudi psiholog. Z njim sta namreč analizirala Nefes in njeno travmatično izkušnjo, kar ji je pomagalo pri pripravah na vlogo, İrem pa je prebirala tudi knjige o nasilju v družini.

İrem kot Nefes v Rešenem življenju

Ne le gledalcev, čustva so prevzela tudi igralko

Če vas ob gledanju Rešenega življenja prevzamejo čustva, niste edini, saj se je scenarij zelo dotaknil tudi igralke: "Med branjem scenarija sem postala zelo čustvena, med snemanjem prizorov pa sem dobila cmok v grlu in preplavil me je občutek grenkobe."

A igralka dodaja, da jo s soigralci povezuje odlična energija, postali so pravi prijatelji, naporna snemanja pa so lažja tudi ob kakovostnem preživljanju prostega časa, ko zelenooka lepotica povsem prevetri svojo glavo.

Oboževalci zaskrbljeni nad igralkino vitkostjo

Ekipa je medtem snemanje že končala in tudi İrem se mudi na zasluženem dopustu na turški obali. Svoje oboževalce je ob tem presenetila s fotografijo, na kateri je v kopalkah in družbi prijatelja, vendar prav vsi niso bili navdušeni nad njeno podobo. Nekateri so namreč izrazili skrb za igralkino zdravje, saj se jim zdi, da je turška zvezdnica pretirano vitka.

A İrem to najbrž ne gane, saj le redko uporablja družbena omrežja in se s spletnimi komentarji ne obremenjuje. Pravi, da "raje živi v resničnosti".

Serijo Rešeno življenje lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri.

