Lepa igralka praznuje 33. rojstni dan!

To ni prvoaprilska šala, ena najbolj priljubljenih turških igralk Özge Özpirinçci, ki jo v seriji Ženska od ponedeljka do petka ob 19. uri spremljamo v vlogi Bahar, svoj rojstni dan praznuje prav na 1. april.

Postavna Igralka se z leti sicer ne obremenjuje, ampak raje redno skrbi za dobro fizično kondicijo. Že dolga leta trenira jogo, nedavno pa jo je pritegnil tudi kikboks. Poleg tega, da je velika športnica in ljubiteljica potovanj, je Özge znana tudi po svojih bujnih laseh, a vedno ni bilo tako. Na družbenem omrežju je nekoč delila fotografijo iz svojih otroških let, ko je imela povsem na kratko postrižene lase in so pogosto domnevali, da je deček.

"Prvi dan osnovne šole in že takrat je bil moj odnos do akademskega življenja zelo jasen," se je pošalila v zapisu ob utrinku iz otroštva.

Igralka je slovensko občinstvo očarala v vlogi Bahar, ki v priljubljeni seriji Ženska kot mama samohranilka premaguje številne življenjske ovire. Vloga ji je lani prinesla tudi nagrado zlati metulj, ki jo v Turčiji podelujejo po izboru občinstva. Zasebno 33-letni igralki ob strani stoji igralski kolega Burak Yamantürk, s katerim sta zaljubljena že štiri leta, s poroko pa se par ne obremenjuje.

Nove dele Ženske lahko na Planetu ujamete od ponedeljka do petka ob 19. uri.

