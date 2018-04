Krono nove mlečne kraljice je prevzela Monika Rakun

Na dogodku, ki ga je v duhu 20 let znamke LCA ZELENE DOLINE povezoval Jurij Berložnik, smo med drugim že 36. leto zapored podelili tudi priznanja našim največjim proizvajalcem mleka.

Leta 2018 bo poslanstvo mlečne kraljice širila 20-letna Monika Rakun iz Polzele.

Mlekarna Celeia ostaja zvesta odkupu slovenskega mleka in vključena v nacionalno shemo izbrane kakovosti.

Praznujemo

#POVEZANOST, #PREDANOST, #ISKRENOST, #PRIPADNOST in #POGUM predstavljajo mozaik vrednot ter odlikujejo znamko ZELENE DOLINE. Verjamemo, da s svojo zgodbo ustvarjamo številne sledi, ki jih ob letošnji 20-letnici odličnih mlečnih izdelkov LCA ZELENE DOLINE s ponosom ustvarjamo za naše zveste kupce, poslovne partnerje in generacije, ki nam sledijo.

Okronali smo 11. mlečno kraljico ZELENE DOLINE Slovenije

Leta 2018 smo tradicionalno ponosno okronali že 11. mlečno kraljico. Sedemčlansko ocenjevalno komisijo so sestavljali Marjan Jakob, direktor Mlekarne Celeia, Dan Špendal, vodja marketinga v Mlekarni Celeia, Alenka Ivanšek, vodja nabave osnovne surovine v Mlekarni Celeia, Janko Kos, župan mesta Žalec, Anton Kuzman, član nadzornega sveta v Mlekarni Celeia, Stanka Podkrajšek z Inštituta za mlekarstvo in Marjeta Železnik, strokovna sodelavka v marketingu v Mlekarni Celeia. Soglasno so se odločili, da je prava kandidatka za 11. mlečno kraljico ZELENE DOLINE Slovenije 2018/2019 prikupna Monika Rakun. Okronali smo jo danes, 6. aprila 2018, v Kulturnem domu Žalec.

V vlogi mlečne kraljice bo Monika spodbujala ljudi k rednemu uživanju mlečnih izdelkov, jih ozaveščala o pomenu zdravega načina prehranjevanja, aktivno promovirala uživanje mleka in mlečnih izdelkov ter ozaveščala o kakovosti domačega, slovenskega mleka brez gensko spremenjenih organizmov. Svoje dolžnosti bo, kot pravi Monika, izpolnjevala z največjim veseljem in odgovornostjo.

Monika je v enoletno uporabo prejela osebno vozilo, ki jo bo popeljalo po vsej Sloveniji, in srebrno krono z biseri, umetniško stvaritev Zlatarne Celje. Pod mehko padajočo obleko v zeleni barvi z detajlom mlečno belih biserov se je podpisala modna oblikovalka Maja Štamol. Dodatno noto prestiža ob tej obleki predstavlja lenta v nežno beli barvi, obogatena z vezenino kot simbolom večletnega zaupanja, varnosti in kakovosti mlečnih izdelkov. Belina simbolizira tudi mlečno cesto, ki se vije čez Zelene doline ter na vsakem koraku ozavešča o pomenu slovenskega mleka in mlečnih izdelkov.

In kdo je Monika Rakun, mlečna kraljica Zelene doline Slovenije 2018/2019?

Prihaja iz Polzele in živi na kmetiji, ki je usmerjena v pridelavo mleka. Po maturi na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška v Mariboru svoje izzive uresničuje kot študentka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. 20-letna Monika pravi, da doma na kmetiji s še dvema sestrama poprimejo za vsako delo ter ne poznajo delitve na moško in žensko delo. Prav ta izkušnja jo vodi skozi življenje, tako da ji nove naloge, novi cilji in nove vloge predstavljajo izziv, zato življenje sprejema z odprtim srcem in iskrenimi mislimi.

36. podelitev priznanj zvestim proizvajalcem mleka

Na današnjem dogodku v Žalcu, ki ga v Mlekarni Celeia organiziramo že 36. leto zapored, smo podelili tudi priznanja zvestim proizvajalcem mleka. Največji proizvajalec med kmetijskimi zadrugami je Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga Slovenj Gradec, ki je v preteklem letu za Mlekarno Celeia proizvedla in prodala kar 26.990.542 litrov mleka. Na drugem mestu je Kmetijska zadruga Šaleška dolina s 14.229.907 litri mleka, na tretjem pa Kmetijska zadruga Šmarje s 13.275.163 litri mleka.

Med posameznimi proizvajalci mleka sta vodilna Harald in Nina Konečnik iz Šentjanža pri Dravogradu z 1.247.508 litri mleka, sledi kmetija Hedl iz Radelj ob Dravi z 890.431 litri mleka, na tretjem mestu po količini proizvedenega mleka pa sta Frančišek in Jožica Rotnik iz Šoštanja s 617.066 litri mleka.

Poslovni rezultati Mlekarne Celeia

V največji mlekarni v večinski kmečki lasti so ponosni na več kot 70-letne izkušnje. Prelite so v podobo sodobne mlekarne z do okolja prijazno tehnologijo ter proizvodnim programom, ki sledi svetovnim smernicam v ponudbi zdrave in ljudem všečne prehrane. Surovo mleko v Mlekarni Celeia odkupujejo na lastnem odkupnem območju od več kot tisoč dobaviteljev, ki so združeni v 17 kmetijskih zadrug. Vse mleko, ki ga kot osnovno surovino dnevno pripeljejo v mlekarno, je slovensko. Leta 2017 so odkupili rekordno količino, več kot sto milijonov litrov slovenskega mleka, kar je en odstotek več kot leto prej. Tudi predelava v mlečne izdelke postavlja nove rekorde in mejnike v zgodovini poslovanja Mlekarne Celeia. V letu 2017 so predelali šest milijonov litrov mleka več kot v letu pred tem. Primerjava med kategorijami za leti 2016 in 2017 kaže, da je indeks proizvodnje mlečnih izdelkov v letu 2017 v vseh kategorijah več kot 100 odstotkov, še posebej pa so ponosni na kategorijo jogurtov, saj ima indeks 122 odstotkov. Vodilno vlogo v tem rezultatu ima proizvodnja tekočih jogurtov, polnjenih v PET-plastenke.

Trend rasti odkupa mleka pa ni zaznamoval samo Mlekarne Celeia, temveč celotno odkupno območje Slovenije in Evropske unije. Cena mleka se je v letu 2017 v povprečju zvišala v Sloveniji in drugih članicah Evropske unije.

Prihodki od prodaje v Mlekarni Celeia so bili leta 2017 60,1 milijona evrov oz. devet odstotkov več kot v letu 2016. Delež prodaje lastne znamke na slovenskem trgu dosega Mlekarna Celeia v višini 45,7 milijona evrov, kar je 14 odstotkov več kot v letu 2016, medtem ko je na tujih trgih delež prodaje 14,4 milijona evrov oz. devet odstotkov več kot v letu 2016. Poslovno leto je Mlekarna Celeia končala pozitivno, dobiček v letu 2017 pa je primerljiv z letom 2016.

Leto 2017 je bilo v Mlekarni Celeia v barvah investicij, za katere so namenili poldrugi milijon evrov. Že v januarju 2018 se je napovedalo nadaljevanje dinamičnega leta. KD Kapital, d. o. o., in Alta Media, d. o. o., sta v odkup ponudila svoj poslovni delež v Mlekarni Celeia, kar predstavlja 26,0249-odstotni lastniški delež. Družbeniki iz vrst kmetijskih zadrug so uveljavili predkupno pravico.

Leto 2018 bo v mlečnem sektorju zaznamovalo zaostreno delovanje konkurence predvsem s ponudbo novih izdelkov, večinoma iz tujine, ter s pritiski na znižanje cen. Vse to bo od Mlekarne Celeia tudi v tem letu zahtevalo preudarno poslovanje in obvladovanje stroškov.