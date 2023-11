Kozmetika Afrodita ustvarila peptidni čudež za pomlajevanje kože

Kot je pojasnila avtorica linije 5 PEPTIDE LIFT Marjetka Gajšek, univ. dipl. inženirka kemijske tehnologije, so peptidni izdelki zaradi izjemnega potenciala trenutno najbolj vroč trend v kozmetiki. Delujejo ciljano, na točno določeno mesto oziroma proces v koži z učinkom liftinga, proti gubam, pri svetlenju kože, pomirjanju kože …

Pri tem natančno posnemajo naravne mehanizme delovanja kože in se obnašajo kot koži lastni. Zato jih koža zelo dobro prenaša, ne glede na tip ali stanje. Linija 5 PEPTIDE LIFT je bila razvita kot odgovor na vedno aktualno zanimanje potrošnic po najučinkovitejših izdelkih za pomlajevanje in korekcijo gub in je mali peptidni čudež za mladosten izgled.

Glavna aktivna sestavina linije 5 PEPTIDE LIFT je kombinacija petih visoko učinkovitih peptidov, ki delujejo na glavne molekule v koži – tiste, ki zagotavljajo elastičnost, čvrstost in lifting kože. Izdelki imajo dva učinka delovanja: FACE LIFTING za vidno bolj napeto, privzdignjeno in čvrsto kožo ter ANTI AGE vpliv na kožo, ki se kaže v zmanjšani globini in vidnosti gubic, v izboljšanem tonusu in strukturi kože ter v okrepljeni kožni barieri.

Foto: promocijsko gradivo

Štirje izdelki: LIFTING SERUM, VLAŽILNA in HRANLJIVA ULTRA-LIFTING KREMA ter KREMA ZA PODROČJE OKOLI OČI obljubljajo izjemno dobre rezultate, saj se starajoča koža začne obnašati kot mlada: pojavnost gub se lahko zmanjša vse do 44 %. Vsi štirje izdelki so dermatološko testirani in primerni za vegane, namenjeni so uporabnicam po 30. letu starosti.

Povabljeni predstavniki medijev, vplivneži ter poslovni partnerji Kozmetike Afrodita so bili ob predstavitvi navdušeni, veliko zanimanje pa je požela krema za področje okoli oči, ki je poleg peptidov obogatena s kofeinom, izvlečkoma ledenega vina in amazonskega drevesa cekropija ter šipkovim oljem. Rešuje tri glavne težave, povezane s področjem okrog oči: temne kolobarje, gube in zabuhlost. Prežene utrujen pogled ter kožo okoli oči prijetno posveži in zgladi.

Vsi prisotni so se strinjali, da bodo Slovenke zaradi stilno dovršene embalaže, lahkih, dišečih in hitro vpojnih tekstur, predvsem pa učinkovitih formulacij, zelo rade posegale po izdelkih 5 PEPTIDE LIFT.

Linija 5 PEPTIDE LIFT je že na voljo v vseh drogerijskih in večjih trgovinskih sistemih ter v Afroditini spletni trgovini: webshop.afroditacosmetics.com.