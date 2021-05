Komu bo ples kroglic tokrat prinesel več sreče? #video

Prvi par bosta tokrat kozmetičarka Nina in rudar Nejc iz Velenja, ki sta skupaj že pet let. Spoznala sta se v lokalu, kjer Nina delala kot natakarica. Nejc je povedal, da bo rudarski poklic v Sloveniji kmalu postal preteklost, pri tem pa poudaril, da gre kljub razvoju tehnologije še vedno za zelo nevaren poklic. "Delamo na vedno bolj nevarnih območjih, vedno bolj globoko, narava je zelo nepredvidljiva."

Nocojšnji drugi par bosta Sanijela in Benjamin iz Lovrenca na Pohorju. Sanijela dela kot poslovna sekretarka, Benjamin pa je zaposlen kot hišnik na osnovni šoli. Spoznala sta se lata 2001 v Mariboru na avtobusni postaji. "Jaz sem takrat delala vozniški izpit in imela ure vožnje, on pa je tja hodil na hamburger po službi. Nekajkrat sva se pogovarjala in iz tega se je potem razvila ljubezen," je razkrila Sanijela.

