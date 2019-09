Katarina Mala: Res me je skrbelo, kako se bo končalo #foto

Oddaja Znajdi se!, ki jo vodi Mario Ćulibrk, je v prvih dveh delih poskrbela za kar precej smeha. V prvi se je v vlogi gostje, ki tekmovalcem daje različne nenavadne izzive, preizkusila Katarina Čas, v drugi Gorka Berden, v tretji pa se bo v skrivnem studiu Mariu pridružila pevka Katarina Mala.

Priznala je, da je podobno kot drugi gostje potrebovala kar nekaj časa, da se je privadila na svojo novo vlogo: "Najprej se moraš navaditi na to, da moraš v pravem trenutku nekomu predati navodila. Obstaja namreč verjetnost, da te ne bo razumel, da se bo napačno odzval in podobno."

Katarina Mala bo gostja voditelja Maria Ćulbrka v oddaji s skrito kamero Znajdi se!

Sicer pa je snemanje skrite kamere vselej zelo nepredvidljivo in nikoli se nič ne odvije povsem po načrtu. Tako je bilo tudi tokrat, nam je zaupala Katarina.

"Spremljevalec tekmovalke ni bil nič kaj navdušen njenim nenavadnim vedenjem, ki je bilo posledica navodil, ki jih je prejemala v skrito slušalko. Morala je namreč zvoniti natakarici in spreminjati naročila kave, njen prijatelj pa ji je zvonec skoraj izpulil iz rok in jo konkretno oštel. Ko sem videla njegov odziv po prvi nalogi, me je ves čas snemanja skrbelo, kako se bo odzval na njeno zadnjo nalogo, ko je morala izvleči pištolo in od natakarice zahtevati denarnico. Ampak brez skrbi, vse se je dobro končalo," je v smehu razložila pevka.

Oddaja Znajdi se!, v kateri bo sodelovala pevka Katarina Mala, bo na sporedu v sredo zvečer ob 21. uri na Planetu.

