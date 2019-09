Je to najlepši slovenski župan?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novinarka Suzana Kozel je za informativno oddajo Planet 18 obiskala Sveto Trojico v Slovenskih goricah, ki jo je s svojo mladostno energijo omrežil mladi 31-letni župan David Klobasa. Pred leti je bil bolj domač na rdečih preprogah kot na političnem parketu, zdaj pa poskuša pomladiti prebivalstvo v svoji občini in privabiti turiste.

Župan Sv. Trojice David Klobasa z novinarko Suzano Kozel

Občina, ki leži sredi idilične pokrajine le 15 minut od Maribora in le streljaj od Avstrije, se lahko poleg slikovitih gričev in veličastne baročne cerkve pohvali tudi z mladim županom. David Klobasa je drugi najmlajši župan pri nas, pri svojem delu pa se zgleduje predvsem po tujini. Razvija Pametne vasi, želi digitalizirati podeželje in z gradnjo hiš za mlade družine pomladiti prebivalstvo, veliko pričakuje tudi od turizma.

Župan ima več všečkov kot občina

Mladi župan ima na družbenih profilih več oboževalcev kot občina, ki jo vodi, in velja za najbolj privlačnega slovenskega župana. Pred desetletjem ga je slovenska javnost spoznala kot člana fantovske skupine Casanova, ki je nastala pod okriljem pevca in koreografa Sebastiana. Skupina je sicer leto zatem že razpadla, David pa je bil od takrat bolj domač na družabnem parketu.

Pogovor novinarke Suzane Kozel z mladim županom lahko na Planetu ujamete že v petek ob 18. uri, samo za Planetovo ekipo pa so odprli tudi 54 metrov visok zvonik baročne cerkve Sv. Trojice, od koder se razprostira dih jemajoč pogled na razgibano slovensko pokrajino.

