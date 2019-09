Jasmina Kandorfer vabi na Klepet ob kavi

"Klepet ob kavi je nekakšna povezovalna točka zdravja, osebnostne rasti in duhovnosti. Oddaja je z leti postala tudi zanesljiv vir znanja s področja zdravja, ki združuje sodobni in starodavni pristop," pravi voditeljica Jasmina Kandorfer.

Nov studio in nove vsebine

"Poslanstvo oddaje je ponuditi ljudem koristne in uporabne vsebine na preprost in sproščen način, da jih bodo lahko nemudoma uporabili, vključili v svoj življenjski slog, v svoje vsakdanje navade in tudi sami opazili napredek v boljši kvaliteti svojega življenja," dodaja in v novi sezoni obljublja več presenečenj, med katerimi bo tudi nov studio, med svežimi tematikami pa bo tudi več vsebin za starše.

V uvodni oddaji Klepeta ob kavi bo voditeljica gostila priljubljeno pevko Nušo Derenda in njenega sina Matevža, ki stopa po maminih stopinjah in je že izdal tudi svojo prvo pesem.



V prvih oddajah bo ekipa s certificirano nutricionistko Jeleno Dimitrijević govorila tudi o rjavih morskih algah in o njihovem vplivu na človeško telo, preverila pomlajevalni ritual za lepo kožo na obrazu in predstavila umetnost branja kavne usedline. Spregovorili bodo tudi o izgubi otroka ter problematiki redkih bolezni.

Oddaja Klepet ob kavi raziskuje stare modrosti ter sodobne rešitve za zdravo in kakovostno življenje. Ustvarjalci oddaje so hkrati raziskovalci, ki se posvečajo tako starim znanjem kot sodobnim pristopom. V oddaji bomo prisluhnili zanimivim osebnostim in izkušnjam ljudem ter njihovim življenjskim zgodbam. Ekipa oddaje Klepet ob kavi verjame v dobre zgodbe in izjemne ljudi ter z optimizmom pripravlja vsako oddajo, ki jo boste lahko odslej spremljali na Planetu vsak delavnik ob 8.45 zjutraj.

