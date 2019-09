Izjemna gesta v Milijonarju: V dober namen daroval iz lastnega žepa #video

V oddaji, v kateri so slovenski glasbeniki zbirali denar za dober namen so nastopili Gianni Rijavec, Nino Ošlak, Klemen Bunderla, Danijel Popović, Vili Resnik in Patricija Štifter - Riya Damyanti. Na vroči stol se je uspelo prebiti Klemnu Bundrli, Ninu Ošlaku in Danijelu Popoviču.

Ninu Ošlaku je uspelo priti do 8. vprašanja, Zvezi prijateljev mladine pa je prislužil 300 eurov, enak znesek je ustanovi Pustimo jim sanje priboril Danijel Popović, ki se je ustavil pri 10. vprašanju. Malce slabše se je odrezal pevec in voditelj Klemen Bundrla, ki se je nepričakovano zaustavil že pri petem vprašanju za 300 evrov. Kljub temu, da v kvizu Ustanovi Metoda Rotarja, ki pomaga družinam ponesrečenih gasilcev ni prislužil niti evra, se je odločil, da jim bo vseeno pomagal z donacijo iz lastnega žepa.

Razočaranje Klemna Bundrle, ko je izvedel, da je izbral napačen odgovor:

