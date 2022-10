Glovo s svojo aplikacijo pokriva kar 90 % restavracij v slovenskih mestih, kjer platforma deluje

Glovo, platforma za dostavo različnih vrst izdelkov in jedi po željah kupcev, nadaljuje s širitvijo partnerske mreže. V Sloveniji ima Glovo več kot 800 aktivnih partnerjev, med katerimi veliko večino predstavljajo majhna lokalna in srednje velika podjetja.

Način prehranjevanja se dramatično spreminja. Pred slabima dvema desetletjema je bila dostava obrokov v restavracijah omejena predvsem na hitro hrano, kot je pica, danes pa je dostava ostalih jedi vse pogostejša. Tako kot drugod po svetu se je tudi v Sloveniji trg dostave povečal med epidemijo COVID-19, in kot pravijo pri Glovo Slovenija, ima ta še veliko prostora za rast.

“Naša ambicija je pospešiti ustvarjanje lokalnega podjetniškega ekosistema. Spodbujamo pa predvsem tista podjetja, ki so trajnostna in vključujoča. Mala in srednje velika podjetja so leta 2022 postala hrbtenica Glovovega poslovnega modela in danes predstavljajo že več kot 75 % naše ponudbe. Od več kot 800 aktivnih partnerjev se je Glovu samo letos pridružilo preko 450 novih lokalnih restavracij, kar nakazuje, da si slovenska podjetja želijo uspevati v digitalnem svetu, ki ga ponuja Glovo,” je povedal Matic Šubic, vodja komerciale v Glovo Slovenija.

Strateška partnerstva v segmentu dostave hrane so se izkazala kot ključna zlasti pri zagotavljanju trajnostnega modela dostave hrane za restavracije, ki želijo s tovrstnim modelom pridobiti več strank in povečati svoje prihodke. V Glovovi platformi so številni prepoznali potencial, ki ga je vredno izkoristiti, saj je Glovo do danes izbrani partner že za več kot 520 aktivnih mikro, majhnih in srednje velikih podjetji v Sloveniji.

Z dostopom do Glovove platforme imajo mikro, majhna in srednje velika podjetja dostop do večje mreže uporabnikov, svoja naročila pa lahko upravljajo na enem mestu. Ker ima Glovo izjemno veliko in aktivno bazo strank, podjetjem z digitalizacijo odpira nove priložnosti za širitev njihove lastne baze strank.

Dostava hrane je za številna podjetja postala rešilna bilka, ko je pandemija COVID-19 začela predstavljati eksistencialno grožnjo običajnemu prehranjevanju v restavracijah. Tiste restavracije, ki so že pred nastopom epidemije dostavljale prek spletnih platform, so uspešno povečevale prihodke s strani dostave. Ena izmed njih je bila tudi restavracija Boul, ki je pred kratkim odprla že tretjo enoto v Ljubljani. Gre za koncept zdravih “boul” (oziroma čisto slovensko – skledic), ki nudijo zdrav, svež in okusen obrok v eni sami skledi. Imeli smo priložnost poklepetati z lastnico restavracije Boul, Katro Koman.

“S platformo Glovo smo začeli sodelovati lani in postali smo pravi partnerji. Njihova ekipa, izdelan poslovni model in platforma omogočajo hitro in učinkovito storitev za naše stranke ter prijetno in profesionalno poslovno sodelovanje z dovolj svobode na naši strani, kot je oblikovanje cen naših jedi in prosta izbira slikovnih materialov za predstavitev v aplikaciji. Začetno zaupanje se je razvilo v partnersko sodelovanje, nad katerim smo zelo zadovoljni, saj prodaja še vedno raste. Vsak dan pridobimo kakšno novo stranko, ki se vrača po naročilo naših boul tudi preko aplikacije Glovo. To kaže na zadovoljstvo strank, kar je za nas kot ponudnika izjemno pomembno. Prizadevamo si za odlično izkušnjo od prvega klika do zadnjega grižljaja. Glovo poskrbi za brezskrbno naročanje, plačilo in hitro dostavo, mi pa za kakovostno boulo,” je povedala Katra Koman, lastnica Boula.

Številne restavracije so se morale temeljito prilagoditi, da so lahko tekmovale na trgu. Mnogi manjši gostinski lokali v Sloveniji izven središč mest so z novimi načini dostave hrane našli sveže načine kako priti do novih strank tudi izven svojega okoliša. Veliko spremembo je opaziti predvsem pri tistih ponudnikih, ki svoje restavracije nimajo v strogem centru mest, kot tudi pri navadah kupcev, ki čedalje v večjem obsegu prisegajo na priročnost naročanja.

“V poslovnem svetu se podjetniki neprestano srečujemo z izzivi. Z Glovom smo izboljšali predvsem izpostavljenost naše ponudbe, dosegli smo širšo publiko in s tem tudi povečali prodajo, k čemur je pripomogla tako uporabniku prijazna aplikacija kot tudi njihovi marketinški pristopi, predlogi in orodja, ki vedno prinašajo rezultate. Ker se navade kupcev – tudi naših – spreminjajo z novimi, modernejšimi možnostmi, smo želeli iti v korak s časom in jim omogočiti, da naše boule naročijo kjerkoli in kamorkoli. Tako v slabem vremenu kot v času omejitev zaradi epidemije se je partnerstvo z Glovom izkazalo za pravilno odločitev, saj je bilo z njimi lažje vzdrževati nivo prodaje.

Najbolj smo zadovoljni s kakovostno storitvijo za naše stranke ter s sodelovanjem s prijazno in učinkovito ekipo - od kurirjev do administratorjev. Za uspešno sodelovanje in partnerstvo se mi zdi pomembno nenehno iskanje skupnih rešitev, ki so ugodne za vse tri strani: za nas kot ponudnika, za Glovo kot partnerja in ne nazadnje za skupni cilj – zadovoljstvo strank. Najpomembnejša pridobitev za nas je širitev baze strank, rast in analiza prodaje. Glovov analitični sistem prinaša veliko podatkov, ki nam kažejo jasnejšo sliko našega poslovanja. Ocene strank preko aplikacije med drugim omogočajo boljši vpogled v kakovost naših izdelkov, storitev in zadovoljstvo strank,” dodaja Katra Koman.

"Veselimo se povečanja partnerstev in pomoči številnim restavracijam pri doseganju dobičkonosnosti dostave hrane. Storitve, ki jih ponuja Glovo, presegajo logistiko. Lastnikom restavracij želimo zagotoviti ključna orodja, da bodo še naprej ostali v ospredju digitalizacije in jim pomagati pri organski rasti podjetja," dodaja Matic Šubic, vodja komerciale v Glovo Slovenija.