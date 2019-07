Glasujte: Kateri od bratov Hemsworth je najlepši? #foto

Luke Hemsworth je s 37 leti najstarejši med slavnimi tremi brati iz Avstralije, ki so si s talentom in postavnostjo pridobili zavidljiv krog oboževalcev. Luke je svojo kariero začel v priljubljeni avstralski žajfnici Sosedje (Neighbours), nazadnje pa smo ga videli v HBO-jevi seriji Westworld. Tako kot slavnejši brat Chris ima tudi sam tri otroke, medtem ko najmlajši, 29-letni Liam, družine še ne načrtuje.

Kateri od bratov Hemsworth vam je najbolj všeč? Luke 28,57% +

Chris 28,57% +

Liam 42,86% +

Za najuspešnejšega brata med Hemsworthovimi velja Chris, saj je upodobil Thora, ki je del Marvelovih izjemno dobičkonosnih Maščevalcev, letos pa smo ga v kinih videli tudi z novimi Možmi v črnem (Men in Black: International). Prav vsi trije bratje so sicer pred kamero prvič stopili v žajfnicah, Liam je tako kot Luke zaigral v nadaljevanki Sosedje (Neighbours), Chris pa v podobni seriji Sončni zaliv (Home and Away). Prav vsi trije bratje so tudi poročeni.

Liam, ki je že več kot deset let v razmerju z Miley Cyrus, je nase prvič opozoril s filmom Poslednja pesem (The Last Song), pri katerem sta se z Miley spoznala. Vloga bi pravzaprav morala pripasti drugemu igralcu, ki pa je tik pred začetkom snemanja odpovedal sodelovanje. Vskočil je Liam, ki je svojo kariero pozneje utrdil z vlogo v uspešnicah Igre lakote.

Par se je lani nekaj dni pred božičem tudi poročil, Miley pa je izjavila, da sta se po dolgi zaroki do oltarja sprehodila tudi zaradi izkušnje po požarih v Malibuju, ki so povsem uničili njun dom. Liam se je takrat resnično izkazal in kljub nevarnosti iz njunega doma rešil vse njune štirinožne ljubljenčke.

"Nisem prepričana, ali bi bila brez izgube doma pripravljena na ta korak ali če bi se kdajkoli poročila. A čas se je zdel pravi in sledila sem srcu," je povedala Miley v intervjuju za Vanity Fair in dodala, da poskuša živeti v sedanjosti, saj "jutrišnji dan ni nikomur obljubljen".

Liama Hemswortha si lahko v filmski akciji ogledate že nocoj na Planetu, ko bo ob 20. uri na sporedu kriminalka Veliki rop (Empire State), v kateri igra z Dwaynom Johnsonom. Film o dveh prijateljih iz otroštva, ki izvedeta enega od največjih ropov v zgodovini ZDA, temelji na resnični zgodbi.

Spremljajte nas tudi na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.