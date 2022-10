Film posnet po nikoli razkritih resničnih dogodkih

20th Century Studios, New Regency in priznani režiser David O. Russell prinašajo film "Amsterdam", epski komični triler o osupljivih, vendar neznanih resničnih zgodovinskih dejstvih, ki jih spoznamo skozi oči treh tesnih prijateljev in vseh ostalih posameznikov, ki jih srečajo na svoji, občasno krvavi pustolovščini.

V tej fascinantni in bogati zgodbi, ki brilijantno prepleta zgodovinska dejstva s fikcijo in prinaša brezčasno kinematografsko izkušnjo, igrajo Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Mike Myers, Tylor Swift, Rami Malek, Robert De Niro, Zoe Saldaña, Timothy Olyphant, Matthias Schoenaerts in Andrea Riseborough.

Foto: Blitz film & video distribution d.o.o.

Dogajanje je postavljeno v 30. leta prejšnjega stoletja in spremlja tri prijatelje – zdravnika dr. Burta Berendsena (Christian Bale), odvetnika Harolda Woodmana (John David Washington) in medicinsko sestro Valerie Voze (Margot Robbie), ki so priča umoru. Ko sami postanejo osumljenci, razkrijejo enega najbolj nezaslišanih zapletov v ameriški zgodovini. Kot pravi Baleov lik v napovedniku filma, trio sklene pakt, da bodo zaščitili drug drugega, ne glede na vse. Film združuje komedijo, akcijo in uravnotežen pridih kriminalke.

Foto: Blitz film & video distribution d.o.o.

Zvestoba, prijateljstvo, ljubezen in »sledenje napačnemu bogu«. Iskanje razlogov za življenje, kot tisti občutek, ki so ga vsi trije imeli in čutili v Amsterdamu, ter se ga oklepali in držali kljub vsem izdajam sveta – to so tematike, okoli katerih se vrti zgodba filma. Igralci, ta izjemna zasedba, ki je komaj čakala na sodelovanje pri filmu, skozi to epsko zgodbo združujejo petje, ples, zločin, ljubezen in do zdaj neznano, šokantno zgodovino.

Foto: Blitz film & video distribution d.o.o.

Razvojni proces filma "Amsterdam" se je začel pred petimi leti, na večerji s Christianom Baleom. Russell je z Baleom v preteklosti že sodeloval pri filmih Ameriške prevare in Borec (za katerega je igralec prejel oskarja za najboljšo stransko vlogo). "O filmu Amsterdam sva govorila že leta in počasi se je začel razvijati," pove Russell.

Bale pravi: "Po navadi se s snemanjem filmov zelo mudi, kar je, zaradi financerjev ali zahtev studia po izdaji, pogosto nujno, vendar pa tukaj ni bilo prav nobene časovne omejitve. Po navadi sva s Curtom samo sedela in delila na tone idej. On mi je prinesel različne knjige, jaz sem jih prebral in mu označil določene citate ter mu sugeriral nove ideje. Izmislila sva si veliko likov in jih tudi pozabila, spoznala sva različne ljudi, ki so naju navdihnili."

Foto: Blitz film & video distribution d.o.o.

"Veliko scenarijev je bilo napisanih v obdobju štirih let," doda Russell. "Imeli smo zelo veliko zanimivega gradiva o pretresljivi in fascinantni zgodovini, vendar smo si želeli, da je v središču zgodbe prijateljstvo. Takšno veliko, močno prijateljstvo, ki si ga ljudje želimo v resničnem življenju in kakršnega radi gledamo v filmih. Preprosto prijateljstvo o ljudeh, ki pazijo drug na drugega v najrazličnejših situacijah; to je bila naša motivacija za odnose med glavnimi liki. Poleg tega pa tudi, da ima vsak izmed likov zelo specifično preteklost, tako da dobimo tri zelo različne osebe, z zelo nenavadnimi karakteristikami, ki pa znajo kljub temu biti zaljubljeni v življenje. In to je tisto, kar jih po mojem mnenju naredi junake."

Film Amsterdam na velika platna prihaja 13. oktobra.