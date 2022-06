Festival Čokolada in vino se je uspešno zaključil #video

Ljubitelji čokolade, še vedno prisegajo na Sacher torto, čeprav se morda zdi malo staromodna, saj je originalni recept star že stodevetdeset let. Vsi vemo, da je težko pripraviti zelo dobro sacher torto. Recept je dolgo veljal za veliko skrivnost, na tem festivalu pa so si obiskovalci lahko celo ogledali kako se pripravi in speče.

Če Prešernova kroglica postaja sinonim za Ljubljano, je Mozartova kroglica že sinonim za Salzburg, z Dunaja pa se skoraj ne moreš vrniti domov, ne da bi se tam posladkal s Sacher torto. Če pa pridete v Podčetrtek vam po Sacher torto ni treba na Dunaj.

To pa še ni vse. Ljubitelji dobrega vina so tudi prišli na svoj račun. V zgornjem nadstropju festivala so lahko degustirali različna vina lokalnih vinogradnikov. Ves čas pa so za glasbeno zabavo skrbeli prijetni zvoki Šani šenija, BQL-a in Trnja live acoustic, lokalnih fantov, ki znajo širiti dobro voljo.

Domačini pa so pokazali, da jim ni samo za zabavo ampak da jih druži in povezuje tudi plemenitost. Zato so organizirali humanitarni tek za društvo Debra., ki pomagajo otrokom s težkim genetskim obolenjem, bulozno epidermolizo.

Ko smo dodobra poskrbeli za lačne želodce in srbeče pete, ko smo odtekli solidarnostni tek pa smo odhiteli, še na predstavitev županovega vina.

Dolgčas ni bilo nikomur. Otroci so se sladkali in ustvarjali v svojih "Mega čokoladnih otroških kotičkih" in drugih umetniških kotičkih, gospe pa so se razvajale v lepotilnih kotičkih. Za utrujene pa je bilo v "Kulinaričnem šotoru" poskrbljeno tudi s "sprostitveno plažo".