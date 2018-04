Ena na ena z Matejem Toninom na Planet TV

Volitve: Nov začetek

Pred parlamentarnimi volitvami bo voditelj Mirko Mayer tokrat izprašal Mateja Tonina. Pogovor, ki bo predsednika NSi predstavil iz svežega in bolj osebnega zornega kota, bo na sporedu v ponedeljek, 23. aprila, ob 20.00 na Planet TV.

Po odmevni predvolilni oddaji z Mirom Cerarjem bo v ponedeljek, 23. aprila, ob 20. uri na sporedu nova posebna predvolilna oddaja, v kateri bo voditelj Mirko Mayer gostil predsednika NSi Mateja Tonina. Tudi tokrat bomo gosta predstavili iz svežega zornega kota in razgrnili tudi manj znana in bolj osebna dejstva o sicer znanem obrazu slovenskega političnega prostora.

Prvak NSi je ekipo Planet TV med drugim povabil tudi v svoj dom v Zgornjem Tuhinju pri Kamniku, nam skuhal kavo, v osebnem pogovoru z Mirkom Mayerjem pa bomo izvedeli več presenetljivih dejstev iz njegovega osebnega življenja, ki jih doslej še ni delil z javnostjo. Z Mirkom se je Matej Tonin pomeril tudi v košarki ena na ena in v hokeju, kdo je zmagal, pa preverite v ponedeljek ob 20.00 na Planet TV.

Prav tako v ponedeljek, 23. marca, pa bo ob 21.00 na sporedu še nov del Kartoteke – oddaje, ki obravnava posamezne primere kriminalnih dejanj, ki so pretresli in spremenili Slovenijo.

Tokrat bo dokumentarna oddaja pod drobnogled vzela primer slovenskega serijskega morilca Silva Pluta. Februarja je minilo 12 let od umora njegove tretje žrtve Ljubice Ulčar. V veliki iskalni akciji, ki je sledila, je sodelovalo 700 policistov. Pluta so obsodili na 30 let zapora, po enem letu pa je storil samomor.

