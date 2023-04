Druga ljubezen: podjetje IKEA ob svetovnem dnevu Zemlje spodbuja krožno potrošnjo

Podjetje IKEA Slovenija je ob svetovnem dnevu Zemlje v središču Ljubljane postavilo inštalacijo, s katero želi razširiti zavedanje o pomenu trajnostnih in krožnih rešitev na področju opremljanja doma. Inštalacija je bila vrhunec okoljskih aktivnosti podjetja IKEA ob dnevu Zemlje, ki vse dni v letu spodbuja krožno potrošnjo in »drugo ljubezen « za rabljeno pohištvo.

Podjetje IKEA verjame, da so življenja boljša, če se živijo trajnostno. To pomeni ponoven razmislek in spodbujanje sprememb v življenjskem slogu ter potrošnji. Majhna vsakodnevna dejanja vsakega izmed nas lahko pomenijo dolgoročne spremembe za naša življenja. Podjetje IKEA ima zaradi svojega obsega in dosega z zagotavljanjem dostopnega in privlačnega trajnostnega življenja priložnost ter odgovornost voditi druge.

Kotiček za krožno uporabo. Foto: IKEA

Pomembna ambicija podjetja IKEA je postati krožno podjetje do leta 2030 in navdihniti ter omogočiti ljudem boljši vsakdan znotraj omejitev našega planeta. Da bi spodbudilo ljudi k bolj trajnostni potrošnji, jim podjetje IKEA ponuja, da pohištvo IKEA, ki ga nameravajo zavreči, v okviru storitve »Druga priložnost« raje prodajo nazaj. Kupci nato v zameno prejmejo darilno kartico v ocenjeni vrednosti prodanega kosa.

Člani kluba IKEA Family pa med 17. in 30. aprilom na darilno kartico dobijo do 100 % višji znesek od ocenjene vrednosti vrnjenega pohištva. Spreminjanje dojemanja rabljenega pohištva predstavlja korak naprej h krožni potrošnji in zmanjšuje odpadke, saj mnogi kosi pohištva, ki bi sicer romali na odpad, dobijo drugo priložnost.

Inštalacija na Pogačarjevem trgu. Foto: IKEA

"Razumemo, da veliko ljudi skrbijo gospodarske razmere in so zato skrbni pri upravljanju družinskih financ. Sočasno so ljudje zaskrbljeni tudi zaradi podnebnih sprememb. Storitev Druga priložnost in Kotiček za krožno uporabo sta namenjena tistim, ki želijo prispevati k zmanjševanju porabe virov, pa ne vedo točno, kako bi se tega lotili.

Poleg tega podjetje IKEA brezplačno ponuja manjše in večje rezervne dele, ki podaljšujejo življenjsko dobo pohištva, ki bi ga sicer zavrgli. Z našimi dostopnimi trajnostnimi rešitvami mnogim ljudem omogočamo bolj trajnosten življenjski slog," je dejala Mihaela Hafner, vodja za področje trajnosti v podjetju IKEA Slovenija.

Inštalacija na Pogačarjevem trgu. Foto: IKEA

Aktivnosti ob dnevu Zemlje so še en korak v procesu preoblikovanju podjetja IKEA v krožno podjetje. Med drugim podjetje sledi načelom krožnega oblikovanja, si prizadeva uporabljati reciklirane ali obnovljive materiale, zmanjšuje količino odpadkov in ponuja storitve, ki pomagajo kupcem podaljšati življenjsko dobo njihovih izdelkov.

Za zmanjšanje okoljskega odtisa je pomembno, da podjetje IKEA naslovi vsa področja delovanja. V letu 2023 podjetje IKEA Slovenija za dostavo izdelkov na domove kupcev uvaja uporabo električnih vozil ali drugih rešitev, ki sledijo sistemu ničelnih emisij.

Za več informacij o strategiji trajnostnega razvoja podjetja IKEA kliknite TUKAJ.