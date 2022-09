Četrtkove koncerte na ALEJI SKY bo zaokrožil Aleksander Mežek

Le kdo ne pozna njegove priredbe pesmi Johna Denverja Contry Road ali po Mežkovo, Siva pot? Po vrnitvi iz Velike Britanije se pojavlja pogosteje na slovenskih glasbenih odrih, na ALEJI SKY pa mu bo družbo delal gost Gregor Strasbergar. Koncert bo jutri ob 20. uri, v primeru slabega vremena se ta prestavi za en teden. Brezplačne vstopnice za kino in koncert lahko prevzamete na info točki nakupovalnega središča.

NIPKE je na prvi šolski dan zabaval obiskovalce na ALEJI SKY

Poletne četrtkove večere na ALEJI so do sedaj s svojimi nastopi popestrili že številni slovenski glasbeniki, ki so navdušeni nad edinstvenim prizoriščem na ALEJI SKY in izredno hvaležno publiko. Tako je ALEJA gostila številna znana imena: Nipkeja, Alenko Godec, Mirkota in Markota iz skupine Avtomobili, Guštija, Kokosye, Manco in Domna, Jureta Lesarja, Martino in Domna, EMKEJa in Bepop Al Fresco. ALEJA pa poleg glasbenih presenečenj vedno znova ponudi filmske premiere, saj so v kinu pod zvezdami vsako sredo predvajali filmske uspešnice, med drugim DC ligo super-ljubljenčkov, Top Gun: Maverick, Hiter kot strel, Elvis, Thor: Ljubezen in grom ter Črni telefon.

Oglejte si predvajanje tekem evropskega prvenstva in spodbujajte naše fante na poti do zmage Foto: Sašo Radej

ALEJO je zajela tudi navijaška evforija. Vse do nedelje, 18. septembra, lahko skupaj z njimi na ALEJI SKY navijate za našo košarkarsko in odbojkarsko ekipo. Oglejte si predvajanje tekem evropskega prvenstva in spodbujajte naše fante na poti do zmage. Dogajanje spremlja pester zabavni program, nagradne igre in veliko dobre volje, ki pripomorejo k zmagi. V osrednjem prostoru nakupovalnega središča pa si hkrati še lahko ogledate tudi zanimivo razstavo fotografij, ki so nastale v času pripravljalnih tekem.