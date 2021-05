Bojan Požar pripravlja presenečenje tako za Slovence kot tudi Nemce #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bojan Požar, novinar in voditelj oddaje Ura moči, ki je na sporedu vsako nedeljo ob 18.30 na Planetu, piše kar dve knjigi. Ena je biografska, druga pa bo marsikaterega Slovenca in tudi Nemca šokirala, pravi.

V drugi knjigi bo namreč govora o svetovno znanem nemškem nogometašu, ki naj bi imel slovenske korenine.

Knjigi je sicer nameraval že izdati, a ker je njegova novinarska kariera dobila novo poglavje na Planetu, biografske še ne more končati. Obenem pa upa, da ga vodenje oddaje ne bo preveč oviralo pri nastanku druge knjige o nogometašu. Kljub epidemiji in oddaji Ura moči pa si želi, da bi knjigi izdal jeseni.

Epidemija je bila zanj čas za pisanje knjig, a kot pravi, ga ni preveč ovirala pri delu. Navajen je dela od doma, čas pa je preživljal na ranču pod Pohorjem. Velik ljubitelj teka in tudi potovanj je komaj čakal, da se odpravi na eno ali drugo. Pred kratkim je ti dve ljubezni združil in se po 15 mesecih odpravil iz Slovenije. Čeprav ni šel daleč, pa pravi: "To se mi je zdelo, kot da bi prišel nekam na Novo Zelandijo."

