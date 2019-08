Benedict Cumberbatch je preprečil rop #video

Igralec Benedict Cumberbatch je že večkrat igral junaka (in v Maščevalcih celo superjunaka), junaški pa je tudi v resničnem življenju, saj je lani v Londonu skočil iz svojega taksija in preprečil rop dostavljavca na kolesu. Dogodek je opisal med gostovanjem v oddaji Ellen, ki si jo lahko na Planetu ogledate ob 14.25.

Benedict Cumberbatch, znan po vlogah Sherlocka Holmesa, Alana Turinga (Igra imitacije) in Doktorja Stranga, je voditeljici Ellen DeGeneres zaupal, da je v Londonu nekoč preprečil rop. "Skočil sem iz avta, v katerem smo bili, in poskušal posredovati in pomiriti mladino, ki je bila res razburjena," je povedal. Dogodek je potrdil tudi voznik taksija, v katerem je bil igralec: "Kolesar je lahko zelo srečen, Benedict je bil pravi superjunak," je povedal in dodal, da je bilo njegovo dejanje zelo pogumno in nesebično.

Cumberbatch je o svoji vlogi spregovoril veliko bolj skromno in zatrdil, da so vse skupaj malce napihnili in mu je zato kar malo nerodno govoriti o tem. "Le dobesedno stopil sem vmes, da bi preprečil napad," je dodal. Več o igralčevem hitrem posredovanju si oglejte v spodnjem posnetku, vso oddajo pa lahko ujamete ob 14.25 na Planetu.

