Barbie je navdušila tudi gledalce v Sloveniji #foto

Barbie ima danes najboljši dan! V distribuciji Blitz Filma in Studia Warner Bros. Pictures , je v kombinaciji legendarne lutke, vizionarske režiserke Grete Gerwig na čelu filmske ekipe in izjemne igralske zasedbe, ki jo vodita Margot Robbie in Ryan Gosling, zaslužena za filmski otvoritveni vikend, kakršnega nismo videli že dolgo. BARBIE je uradno postal film z najboljšim štartnim vikendom v letu 2023 v Sloveniji , saj si ga je od pretekle srede do nedelje ogledalo že 22.622 gledalcev , v kinoblagajne pa je prinesel 168.522,20 EUR (GBO). Te številke dokazujejo, da Barbie ni le plastična, ampak je fantastična!

Tako na svetovni ravni kot tudi v Sloveniji je to najboljša otvoritev kateregakoli filma režiserke Grete Gerwig in najboljša otvoritev kateregakoli filma igralcev Margot Robbie in Ryana Goslinga, predvsem pomemben podatek pa je, da je otvoritveni vikend filma Barbie najboljši otvoritveni vikend kateregakoli filma studia Warner Bros. Pictures vseh časov v Sloveniji.

"Neverjeten odziv gledalcev na film, ki smo ga doživeli pretekli vikend, dokazuje, kar smo sami vedeli že od samega začetka: Barbie ni samo izredno poseben film, ampak je filmski kino spektakel tega poletja, če ne celo tega leta. Greta, Margot in celotna Barbie ekipa so ustvarili prav takšno vrsto zabave, kakršno je publika potrebovala in želela", je povedal predsednik distribucije Warner Bros. Pictures, Jeff Goldstein.

Premiera v Ljubljani:

Barbie je s spektakularnimi premierami zavzela kinematografe po Sloveniji preteklo sredo in četrtek, ko so se predpremierne projekcije v Cineplexxih, v Mariboxu in v kinu Bežigrad dobesedno obarvale v roza! Film je navdušil tako gledalce kot kritike, povzročil pa je je pravo roza manijo, ki se več kot očitno še ne bo kmalu končala in bo izjemno popestrila letošnjo poletje.

Premiera v Mariboru:

Na platformi Rotten Tomatoes se Barbie ponaša z zavidljivimi 90%, izjemne ocene, ki filma ne kažejo zgolj v zabavni, ampak tudi družbeno kritični luči, pa so mu namenili tudi slovenski kritiki.

"Barbie je pankovska subverzivnost v rožnatem celofanu«, je v svoji oceni filma povedal Igor Harb in dodal, da ima »potencial, da postane generacijska prelomnica." Nikola Feguš (Filmologija) je mnenja, da je "Barbie film, o katerem bomo govorili še leta, če ne celo desetletja", Žiga Kastelic pa je za revijo Študent med drugim povedal, da "se skozi srčnost glavnih likov in igralcev, zasnove Barbie sveta in bombastične prve polovice filma, lahko počasi in mirno odpeljemo do konca filma. Ko nam pri tem dela družbo še prekrasna glasbena podlaga, se res ne gre pritoževati." V svoji recenziji filma za MMC pa je Ana Jurc med drugim navedla, da je "Greta Gerwig subverzivno ustvarila veliko umetnino, ki nastavlja zrcalo toksičnosti vlog spolov v patriarhatu."

BARBIE v distribuciji Blitz Filma igra v kinematografih širom Slovenije, vstopnice pa si lahko zagotovite na spletnih straneh ali blagajnah. In zapomnite si, življenje v Barbie deželi je popolno! Razen če imaš krizo eksistence. Ali pa si Ken.