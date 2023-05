Adrenalinsko odprtje nove sezone Drive-in kina s filmom Hitri in drzni 10

Filmski navdušenci bodo lahko vsak konec tedna vse do septembra v udobju svojih jeklenih konjičkov in pokovko v naročju uživali v edinstveni izkušnji gledanja filmov pod zvezdami.

V Centru Vič so v sodelovanju s Kinom Bežigrad že šesto leto zapored na svojem parkirišču postavili filmsko platno in poskrbeli, da se lahko vsa družina, pari in skupine prijateljev sprostijo, skupaj preživijo kakovosten čas in se podajo na nepozabno filmsko doživetje.

Foto: Matic Kremžar

Odprtje nove sezone bo v četrtek, 18. maja, ob 19. uri s spremljevalnim programom. Obiskovalci bodo lahko najprej tekmovali z gokarti, jahali mehanskega rodeo bika ter preizkusili simulacijo hitre vožnje in prevračanja.

Za glasbeno popestritev bosta poskrbela DJ in priljubljeni raper Rok Terkaj - Trkaj. Ob 21. uri pa bo sledila premiera izjemno priljubljenega filma Hitri in drzni 10, ki bo postregel z adrenalinskimi vožnjami in napetimi pregoni.

Foto: Matic Kremžar

Priljubljena poletna atrakcija iz 60. let prejšnjega stoletja tudi tokrat obljublja pester nabor dogodkov in najnovejših filmskih uspešnic za vse generacije.

Poleg filmov boste lahko iz udobja lastnega avtomobila uživali tudi v slastnih burgerjih in pijači, ki vam jih bodo do vrat vašega jeklenega konjička dostavila kar dekleta na kotalkah.

Spored je objavljen na spletni strani https://www.kino-bezigrad.si/drive-in-spored/.