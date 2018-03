Nova zvezda Slovenije je izstrelila prve zvezdne utrinke

Nova zvezda Slovenije

Foto: Planet TV

»Glasba mi je bila položena v zibko. Je nekaj, kar me spremlja že celo življenje. Očitno jabolko ne pade daleč od drevesa. Je pa hkrati res, da so se ob mojih prejšnjih nastopih vsa vprašanja vrtela okoli očeta, zato je ravno ta oddaja možnost, da se izpostavim sama in se umaknem iz njegove sence,« je po zaključku nastopa povedala Arijana, hčerka pevca Samuela Lucasa. Žirijo je prepričala, prav tako pa očeta, ki jo je na avdicijskem nastopu spremljal.

Foto: Planet TV

Je pa ta večer zaznamovalo še nekaj nepozabnih nastopov. »Ko pojem imam ta dar, da ljudje običajno jočejo, ker uspem čustva skozi glasbo prenesti nanje,« je povedala Elizabeta Lebar, ki se v prostem času rada posveča tudi amaterskemu gledališču. Njene besede so se uresničile, saj se je z nastopom dotaknila tudi žirije.

Da nikoli ni prepozno, sta pokazala Zlata Martinc in Blaž Zanjkovič. 57-letnica je s svojim videzom navdušila, še preden je zapela skladbo. Da ji energije in idej ne zmanjka je dokazala tudi s tem, ko je pred časom napisala scenarij za muzikal. 70-letni Blaž pa je prepričal ne le s svojim vokalom, ki je vse v dvorani osupnil, ampak tudi s svojo dobrosrčnostjo. "Vesel sem, da so žiranti prepoznali mojo strast do glasbe," je po nastopu povedal Blaž, ki so ga na avdiciji spremljali vnučki s katerimi je zaigral na orglice.

Foto: Planet TV

So pa ta večer zaznamovali tudi žiranti. Natalija je potočila prve solze v oddaji. Tudi druga polovica ženskega dela žirije, pevka Nuška Drašček, je s prvo avdicijo več kot zadovoljna. "Imamo veliko skritih talentov in vesela sem, da jih odkrivamo skupaj," pravi. Glasbeni producent Goran Lisica – Fox pa je v svojem slogu dodal piko na i prvemu avdicijskemu večeru, ko je s svojimi komentarji poskrbel za smeh in razmislek hkrati.