Finalistka Arijana Lucas: Dekletom je v glasbi težje kot fantom #video #intervju

Arijana Lucas je nadarjena mlada pevka, ki si želi uspeti zaradi svojega talenta in ljubezni do glasbe. A mnogim je njen priimek znan. Kako jim ne bi bil, ko pa je hči našega prepoznavnega glasbenika Samuela Lucasa. Prav to je tisto, kar želi spremeniti. Stopiti iz očetove sence in najti svoje mesto pod žarometi.

Arijana je hčerka slavnega Samuela Lucasa, ki si želi stopiti iz njegove sence in si ustvariti svojo glasbeno pot. Ko se je pred leti zaradi študija preselila v Ljubljano, je po razpadu zveze preživljala težke trenutke, ki so jo zelo spremenili. Njena najljubša pevka je Jessie J in prav njeno pesem Who You Are je zapela tudi v polfinalu ter si s tem prislužila vstopnico v finale.

Arijana Lucas hoče najti svoje mesto pod žarometi. Foto: Planet TV

Kaj Arijana pravi o glasbeni industriji? Se v njej lažje uveljavijo moški kot ženske? In kaj ji v življenju pomeni glasba? Vse to preverite v spodnjem intervjuju.

Kdo bo tista nadarjena pevka, ki si bo v finalni oddaji Nova zvezda Slovenije pripela prvo mesto? Zadnjo besedo pri tem boste imeli prav vi, zato ne zamudite velikega finala šova Nova zvezda Slovenije že to soboto ob 21. uri na Planet TV!