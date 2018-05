Klemen Bunderla razkriva resnico o žirantih

V šovu Nova zvezda Slovenije o usodi pevcev odloča petčlanska žirija, ki jo sestavljajo Goran Lisica – Fox, Tomaž Mihelič, Uroš Smolej, Nuška Drašček in Natalija Verboten. Z žiranti je voditelj oddaje Klemen Bunderla vzpostavil prav poseben odnos, zdaj pa razkriva, kako on doživlja in vidi člane žirije.

Prav vsak od žirantov šova Nova zvezda Slovenije se je tako tekmovalcem kot občinstvu vtisnil v spomin. Fox s svojim posebnim humorjem, zanimivim modnim stilom in brki, Tomaž z zabavnimi reakcijami in komentarji, Nuška s profesorsko žilico, Natalija z materinsko popustljivostjo in Uroš s premišljeno iskrenostjo.

Klemen je povedal, kakšni se mu zdijo žirantje šova Nova zvezda Slovenije. Foto: Planet TV Kako pa je člane žirije videl voditelj Klemen Bunderla in kakšni so bili v zaodrju? Klemen pravi, da nekateri povsem drugačni kot pred kamerami. Vsakemu je dal tudi primeren opisni vzdevek, ki po njegovem mnenju najbolje prikaže njihovo osebnost in žirantsko vlogo.

Nuška Drašček je materinska diva, pravi Klemen. Foto: Planet TV

Klemen pravi, da imata z Nuško že od prej poseben odnos. Skupaj sta namreč sodelovala že pri kar nekaj projektih in ko je videl, da bosta skupaj tudi pri šovu Nova zvezda Slovenije, se je pošalil, kot je on zna. "Nuški sem rekel, da si bom za božično darilo konec tega leta zaželel vsaj enega projekta brez Nuške," pove v smehu.

Zanjo sicer pravi, da je materinska diva. Ker ima tudi sama veliko izkušenj iz takšnih in drugačnih avdicij, se je ves čas postavljala v kožo tekmovalcev in njihove nastope doživljala tako. Bila je ravno prav popustljiva in ravno prav stroga. Znala je dati konstruktivno kritiko in na lep način zavrniti tekmovalca.

Klemna Natalija spominja na duhovito vilinko. Foto: Planet TV

"Po tem šovu sem prepričan, da Natalijo številni ljudje, ki je ne poznajo zasebno, doživljajo povsem napačno. Namreč kot tiho, zadržano žensko, a je v resnici zelo močna, odločna, z jasno oblikovanimi mnenji," je o Nataliji povedal Klemen. Poleg tega je tudi nadvse zabavna in se zna odlično šaliti. Je pa tudi čustvena, mila in iskrena, kar smo tudi videli v šovu Nova zvezda Slovenije.

Tomaž je srce zabave, pravi Klemen, tako na odru kot v zaodrju. Foto: Planet TV

Tomaž je zagotovo eden od tistih žirantov, ki je iz sobote v soboto najbolj zabaval publiko, tekmovalce in preostale žirante. "Tomaž je res zelo zelo zabaven človek. Skrbel je za smeh in dobro voljo tudi ves čas v zaodrju. Z nami je delil zgodbe, ki smo se jim smejali ure in ure. On je pravzaprav eden od tistih, ki je na kameri in sicer povsem enak. Je takšen, kot ga vidite – iskren, čustven in vedno pove, kaj misli," je o Tomažu povedal Klemen.

Zagotovo so nam vsem v spominu najbolj ostale šale, ko je sam sebe oklical za divo ali kraljico in ko je sam sebe naslavljal v ženskem spolu. Zato ga je hudomušni voditelj tudi v šali za naš članek označil z jezikavo kraljično.

Fox je poseben v vseh pogledih, pove voditelj, v oddaji morda deluje strogo, a zasebno je nadvse prijazna in topla oseba. Foto: Planet TV

Najbolj poseben in zanimiv od vseh žirantov je bil zagotovo ustanovitelj glasbene založbe Dallas Records Goran Lisica – Fox. In to v vseh pogledih – tako vizualno kot zaradi svojih komentarjev. "Fox pa je, ravno obratno kot Tomaž, zasebno povsem drugačen kot tam na žirantskem stolu. Je zelo prijazen in dostopen, je prava glasbena enciklopedija. Ve vse o vseh mogočih glasbenikih in je poln zanimivih prigod," svoje mnenje o glasbenem producentu pove Klemen.

Tisto, po čemer Fox zasebno izstopa, pa je tudi njegov stil. Tudi zasebno se oblači drugače od številnih moških. "Spomnim se, da sem pred leti v ljubljanski podružnici Dallas Records nekaj snemal. Pravzaprav je vsa stavba odražala Foxov poseben okus. Vsako nadstropje je bilo stilsko drugačno – eno je bilo vso bleščeče, drugo kosmato, celo vrata so bila kosmata, tretje povsem črno … Zanimiva izkušnja," se spominja Klemen.

Uroš je tihi glas razuma, pove Bunderla. Foto: Planet TV

Igralec Uroš Smolej je bil eden bolj tihih in mirnih žirantov. Vse, kar je imel povedati, je povedal preudarno, in videti je bilo, da o izrečenih stvareh dobro razmisli, pove Klemen. "A hkrati je Uroš tudi nadvse zabaven. Res pa je, da ni impulziven in eksploziven, nekako je tisti umirjeni, tihi glas razuma," še dodaja voditelj.

Pove pa še, da imata z Urošem skupno lastnost – namreč zelo podobno barvo glasu. Včasih, ko so žiranti drug drugega poslušali v slušalkah, so njuna glasova celo zamešali. "Med snemanji se je zgodilo, da sem jaz kaj rekel, pa so žiranti mislili, da je to izjavil Uroš. Kar je bilo potem običajno precej smešno," razkrije.