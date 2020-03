Zmago jima je priigral preoblečen v žensko #video

V nocojšnji oddaji Milijonar, ki si jo na Planetu lahko ogledate ob 20. uri, bo na vroči stol sedla tekmovalka, ki je v eni od oddaj, ki ste jo lahko spremljali na Planetu in v kateri so tekmovali pari, že zmagala. Pot do zmage je bila, kot je povedala tekmovalka, predvsem za njenega partnerja vse prej kot lahka in precej nenavadna.