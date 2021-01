Zaradi izjemne napetosti Godler kar zapustil svoj stol #video

V nocojšnji oddaji bo kviz nadaljeval tekmovalec Vasja iz Ljubljane, ki je v prejšnji oddaji pravilno odgovoril že na devet vprašanj, potem pa je njegovo igro prekinila sirena. Nocoj bo torej nadaljeval pri desetem vprašanju. Pravilni odgovor na to vprašanje prinaša 2.500 evrov, kar je potem najmanjši znesek, ki ga osvoji tekmovalec.

In čeprav je Vasja še v prejšnji oddaji bolj za šalo kot zares dejal, da se na voditeljevo pomoč ne zanaša preveč, ga je ravno pri odločilnem desetem vprašanju prosil za pomoč. Njegovo mnenje je tudi upošteval in s tem, kakor je dejal, nanj prenesel vse breme. Od tega bo namreč odvisno, ali bo osvojil najmanj 2.500 evrov in nadaljeval igro ali pa se bo moral posloviti z zgolj 300 evri dobitka. "To je tako hudo breme, da se moram iti ohladit," je dramatično vzdušje opisal voditelj Jure Godler in napovedal oglase. Več v zgornjem videu.

Kako se je vse skupaj razpletlo, preverite v nocojšnji oddaji Milijonar na Planetu.

Kviz Milijonar je na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45. Že kmalu na Planet prihaja tudi šov Kdo si ti? Zvezde pod masko z voditeljem Klemnom Slakonjo.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.