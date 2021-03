Tokrat je dih zastajal tudi Juretu Godlerju #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V kvizu Milijonar se tekmovalci zelo radi odločajo za pomoč voditelja, ki je ena od oblik pomoči, saj se je do zdaj redko zgodilo, da Jure Godler ne bi poznal pravilnega odgovora.

V oddaji, ki si jo boste lahko ogledali nocoj, pa ni bil povsem prepričan, ali je njegov odgovor, ki ga je svetoval tekmovalki, pravilen ali ne. Razložil je, zakaj je tudi sam v takih trenutkih pod velikim pritiskom.

"Vedno, ko rečete zadnji odgovor, se hkrati obarva vaš odgovor in jaz dobim na monitor zapis, ali je odgovor pravilen ali ne. Ko gre za pomoč voditelja, pa jaz ne dobim pravilnega odgovora. Tako v tem trenutku ne vem, ali je odgovor pravilen ali ne," je dramatičnost pred razkritjem pravega odgovora opisal voditelj in kasneje v svojem slogu dejal: "Spartakus, naj bo hitro in neboleče." Več v zgornjem videu.

