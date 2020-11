Tekmovalec razkril zgodbo, ob kateri se ti naježi koža #video

Voditelj Jure Godler v kvizu Milijonar vedno nameni nekaj časa tudi tekmovalcem, da razkrijejo svoje najbolj nenavadne pripetljaje ali izkušnje. Tokrat je tekmovalec povedal, da je kot študent delal na arheološkem najdišču, kjer so se občasno dogajale malce nenavadne stvari. Povedal je, da je včasih prišlo do tako močnih zračnih vrtincev, da je po zraku nosilo tudi precej težke predmete.

"Takrat smo si govorili, da so to duše umrlih, ker brskamo po njihovih grobovih. To je bila šala, ali pa je bilo res," je malce v šali in malce zares izkušnjo opisal tekmovalec. Voditelj Jure Godler si ob tej pripovedi ni mogel pomagati, da ne bi malce začudeno pogledal tekmovalca. Ta je nato še opisal, kako je bilo videti njegovo delo na najdišču. Več v zgornjem videu.

