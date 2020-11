Tekmovalec ne bi rad naredil enake napake kot pri Bobovniku #video

Klemen je eden bolj sproščenih tekmovalcev v oddaji do zdaj, kar lahko pripišemo tudi temu, da je pred časom že sedel na vročem stolu in pravilno odgovoril na sedem vprašanj. Tokrat želi svoj prejšnji dosežek še preseči, najpomembnejše pa se mu zdi, da pokaže nekoliko več poguma in pri kakšnem od vprašanj tudi malce tvega. Nazadnje namreč tega ni storil in se v oddaji, ki jo je vodil še Slavko Bobovnik, s priigranim denarjem raje poslovil. Kasneje je svojo odločitev obžaloval, zato se je zdaj odločil, da tokrat ne bo naredil te napake.

Da si želi, da bi bili tekmovalci kdaj bolj pogumni, je že pred časom povedal tudi voditelj Jure Godler. Tekmovalca je na hudomušen način spodbudil kar z zabavno imitacijo prejšnjega voditelja Milijonarja Slavka Bobovnika. Več v zgornjem videu.

Ali se bo tveganje tekmovalcu Klemnu obrestovalo, pa izveste v nocojšnji oddaji Milijonar.

Kviz Milijonar je na sporedu ob ponedeljkih, torkih in sredah ob 20. uri na Planetu. Nocoj po Milijonarju ob 21. uri pa ne zamudite komične biografske drame Orel Eddie (Eddie the Eagle), ki bo premierno na slovenskih televizijah.

