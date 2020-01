Tekmovalec Milijonarja pri štirih ostal brez noge #video

Tekmovalec Patrik je v oddaji Milijonar povedal, da je bil pred rojstvom v trebuhu narobe obrnjen, zato so zdravniki izrazili skrb, da se ena noga ne bo do konca razvila. Pri štirih letih so njegove starše nato postavili pred odločitev, ali nogo amputirati in mu dati protezo ali pa se sprijazniti s krajšo nogo.

Tekmovalec je staršem še vedno hvaležen, da so se odločili za poseg, saj se lahko s protezo še vedno nemoteno ukvarja z različnimi športi in ga pri vsakdanjih opravilih niti malo ne moti.

