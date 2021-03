Strašljivo: Sploh ni vedel, da so v vodi krokodili

Pred nastopom v oddaji Milijonar morajo tekmovalci najprej na posebno avdicijo, kjer jih čaka preizkus znanja, ekipi pa razkrijejo tudi kakšno zanimivost iz svojega življenja. Tekmovalec Alen, ki je nekdaj igral košarko profesionalno, zdaj pa na bolj ljubiteljski ravni v tretji ligi, je tako razkril, da je velik ljubitelj potovanj, kot eno od najljubših destinacij pa je navedel Južno Ameriko. Bil je tudi v Avstraliji, kjer je z dekletom doživel nekoliko nenavadno izkušnjo, ki bi se hitro lahko slabo končala.

Odpravila sta se namreč veslat s čolnom, ko sta na bregu zagledala skupino turistov, ki so jima vztrajno mahali. Ker sta mislila, da ju prijazno pozdravljajo, sta navdušeno mahala nazaj. Šele pozneje so jima razložili, da so videli tablo, ki opozarja, da so v vodi slanovodni krokodili. Ampak konec dober, vse dobro.

Kako uspešen bo v kvizu Milijonar tekmovalec Alen, ki je v oddaji (zgornji video) razložil tudi, od kod izvira njegov nenavaden priimek, preverite nocoj ob 19.45 na Planetu.

