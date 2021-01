Godler tekmovalcu: Se ne spomnite, da bi me kje pobirali? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nocojšnji oddaji bo na vroči stol sedel tudi Marijan iz Tržiča, ki je povedal, da dela kot natakar v sosednji Avstriji. Ko ga je voditelj povprašal po anekdotah, je potrdil, da v tem poklicu zanimivih dogodkov in zgodb res ne manjka.

Nato je Jureta Godlerja zanimalo, ali sta se že kdaj srečala na njegovem delovnem mestu. "Se ne spomnite, da bi me kje pobirali?" se je pošalil. Tekmovalec mu je odvrnil, da ni nikoli delal v takšnih lokali, kar je Godler izkoristil za še eno zabavno repliko: "No, saj jaz to tudi v 'nobel' lokalu naredim." S tem je spet poskrbel za smeh. Več v zgornjem videu.

Kako uspešen je bil tekmovalec Marijan v Milijonarju, preverite nocoj ob 19.45 na Planetu.

Kviz Milijonar je na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45. Že kmalu na Planet prihaja tudi šov vseh šovov Kdo si ti? Zvezde pod masko z voditeljem Klemnom Slakonjo.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.