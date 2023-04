Geslo, ki se pojavi v Milijonarju, križankah in stripih #video

Cela ulica nori, Ko bo padal dež, Luna nad obalo in še in še bi lahko naštevali glasbene uspešnice naše priljubljene skupine Kingston. Njihove skoraj že ponarodele pesmi pa so tudi priljubljene v televizijskih kvizih, kot je Milijonar. Tako je bilo tudi pred kratkim, zdaj pa bo njihov pevec Reno Čibej kar sam sedel na vroči stol in poskušal priigrati čim večji znesek. Njegovega izkupička bodo namreč veseli v Zvezi prijateljev mladine, saj bo njegov nastop dobrodelne narave.

Foto: zajem zaslona

Glasbenik Reno je velika zakladnica glasbenih podatkov, saj je bil njegov oče akademski glasbenik, ki je igral tudi v orkestru. A Reno pravi, da ga lahko zmedejo le kakšni zgodovinski podatki, vse je odvisno od sreče. A k sreči ima na drugi strani pomoč. Znaša se na svojega sina, ki ima poleg glasbenega znanja tudi hitre prste.

Kingstoni se že pripravljajo na poletje in si želijo novih zabav z njihovimi uspešnicami, seveda pa jim laska, ko se znajdejo v kvizih, križankah ter stripih. Reno se bo prvič preizkusil v kvizu, kako mu bo šlo, pa preverite že nocoj.

