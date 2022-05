Jure Košir priznal, da pri ugibanju let večkrat "udari mimo" #video

V kvizu Leta štejejo, ki ga lahko na Planetu spremljate vsak četrtek in petek ob 19.45, se bosta tokrat v ugibanju let preizkusila nekdanji alpski smučar Jure Košir in njegova hčerka Alina. Razkrila sta, da bo to njuno prvo javno sodelovanje, in pa, da sta pred tem doma trenirala, kar pa Juretu ni šlo najbolje od rok.