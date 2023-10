Poznate izvor imena te priljubljene slovenske glasbene skupine? #video

Marsikdo se je že vprašal in tudi voditelja Klemna Bučana je zelo zanimalo, zakaj ime Zvita feltna. Vsekakor gre za nekoliko neobičajno ime za glasbeno skupino.

"Zvita feltna obstaja že več kot 17 let. Začetki Zvite feltne pa niso bili nič podobni temu, kar zdaj ljudje vidijo na naših žurih, ampak je bilo bolj tako, da se je druščina dobila in vsak je prinesel en inštrument. In tako so se enkrat dobili na zaključku relija in bil je žur in vse, kar spada zraven, in lahko si predstavljate, kako je vse skupaj zvenelo. In so rekli, da morajo skupini dati neko ime, ker se že toliko časa zbirajo, pa zvenijo tudi kot ena zvita feltna. Zdaj pa upam, da ni več tako hudo," je v šali razložil bobnar in pevec skupine, ki se bo nocoj preizkusil v Kolesu sreče. Več v zgornjem videu.

Kako dobro se bo Matic Leban v Kolesu sreče odrezal, lahko preverite v nocojšnji oddaji.

Kolo sreče je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20. uri. Nocoj bo z nami Matic Leban iz glasbene skupine Zvita feltna. Ne zamudite!

