VLOGANJE − se splača?

V tujini se razrašča število poklicev, ki jih pred časom še nismo poznali. Lahko ste plačana morska deklica, crkljalec, vohljalec daha, statist na pogrebih ali družica na porokah. No, v take ekstreme za zdaj še ne gremo, nas je pa zelo zanimalo, kako se znajti v službi prihodnosti − influencerstvu.

Kako postati dober influencer? Kako pridobiti zaupanje, da ti bodo ljudje verjeli? Za vse, ki bi se radi podali v te zaželene vode, imata pionirja slovenskega influencerstva Jani in Teja Jugovic (Cool fotr in Cool mamacita) konkreten nasvet: "Ne moreš se dolgoročno pretvarjati, da si nekaj, kar nisi. Najbolje je, da si iskren, predvsem pa, da prvenstvena motivacija ni denar, ampak vsebina! In pa ... delovnik ni od osmih od štirih, ampak 24/7."

Povedala sta še, da sta v ključnem trenutku zgrabila priložnost in začela trdo delati. "Pri vloganju ni tako, da naložiš na YouTube en video in potem denar kar leti … V najboljših časih sem na mesec (izključno z YT) dobil 30 evrov. V Sloveniji samo od tega ne moreš živeti. Vsak drugi dan sem ustvaril vlog. To pomeni posnel, zmontiral, obdelal, naložil … Bolj je na grajenju branda."

