Ta teden v Klepetu ob kavi

Ponedeljek, 3. 2. 2020

Zdravi in hitri obroki: prosena kaša s sadjem in začimbami



Če ste nenehno lačni, pomeni, da pojeste premalo. Veganska hrana je v osnovi manj kalorična, kar morate upoštevati pri načrtovanju svojih obrokov. Mi pa bomo spet kuhali vegansko. Tokrat nekaj nezahtevnega in nasitnega, odličnega za zajtrk. Nina Močnik nam bo postregla proseno kašo s sadjem in začimbami.

En mesec kupujem samo slovensko!



Kako vam diši ta ideja, da en mesec kupujete samo slovensko? No, Nina Maurovič, danes poslanka državnega zbora, nekdaj pa tudi udeleženka znanega resničnostnega šova, se je odločila, da bo en mesec uporabljala samo slovenske izdelke. Ne torej le lokalno slovensko hrano, ampak tudi oblačila, osnovne potrebščine itd. Zakaj je pomembno kupovati slovenske izdelke in s tem podpreti kmete, proizvajalce in podjetnike, kako uvažanje od drugod vpliva na naše gospodarstvo, si oglejte v ponedeljkovi oddaji.

Torek, 4. 2. 2020

Energije februarja



Februarske energije narekujejo mesec premikov in sprememb na področju pridobivanja znanja. Mnogi si bodo tudi želeli poglobiti oziroma na novo vzpostaviti intimni odnos, na karmični preizkušnji pa bosta združitev in življenje v dvoje. V studiu bomo gostili karmično svetovalko Aleksandro Winkler Drole, feng šuj svetovalko Tanjo Glažar in numerologinjo Romano Pogorelčnik.

Katere napake staršev so še sprejemljive?



Starši ne bodo nikoli popolni, a vendarle obstajajo smernice, katera ravnanja so pri vzgoji otrok bolj ustrezna in katera manj. Izidor Gašperlin, partnerski in družinski terapevt, bo odgovarjal na vprašanja, kot so, ali se današnji starši preveč ukvarjajo s tem, kakšno naj bi bilo idealno starševstvo, namesto da bi bolj poslušali sebe, intuicijo in predvsem potrebe otroka; kako bistveno je, da so sami dober zgled; katere napake delajo, misleč, da ravnajo prav; koliko je na tem, da večina težav v odraslosti izhaja iz otroških travm ter kaj je pravzaprav sploh glavna naloga staršev.

Sreda, 5. 2. 2020

Ženski krog: Rodile smo doma!



Med pomanjkljivosti poroda v bolnišnicah lahko zagotovo vključimo pretirano uporabo invazivnih postopkov in razosebljanje porodnice. In kako se temu izogniti? Eden od načinov je porod doma. V tokratni oddaji gostimo Katjo Bubnič in Tejo Škodič Zakšek, ki bosta ta čudovit, naraven in presunljiv dogodek, ki se je obema zgodil v zavetju lastnega doma, jasno in konkretno opisali.

Novodobne službe in nov način dela: od doma!



V tujini se razrašča število poklicev, ki jih pred časom še nismo poznali. Lahko ste plačana morska deklica, crkljalec, vohljalec daha, statist na pogrebih ali družica na porokah. Sicer pa se tokrat dotaknemo bolj domačega, a vendar novodobnega načina dela: od doma. V oddaji se nam bosta pridružila Teja in Jani Jugovic, ki nam bosta povedala, kako sta unovčila svojo razpoznavnost, koliko je pri njunih objavah pomembna vsebina, ali se jima ne zdi sporno, da na svojih kanalih objavljata otroke, in ali jima kdo očita, da biti spletni vplivnež pač ni služba?

Četrtek, 6. 2. 2020

Moderna čarovnica: kako prepoznati in najbolje izkoristiti svojo žensko energijo?



Hitro lahko naštejemo vsaj dva primera, ko je sodobna ženska izven ravnovesja: takrat, ko bi morala izraziti svoja resnična čustva, pa se pretvarja, da je pogumna, in ko preveč skrbi za druge in pozabi nase. Tina Orel, djotiš svetovalka in zdravilka ženske energije, nam bo zaupala, kakšno moč imamo ženske, zakaj se velikokrat zanemarjamo in dajemo na prvo mesto druge, kako izraziti in sprva pravzaprav odkriti svoje prave potenciale s pomočjo djotiša ter katere poteze v natalni karti določajo naše karakteristike v zvezi s službo, partnerstvom, odnosom do družine, otrok, denarja itd.

Kdaj se sprijazniti s flaško in formulo ter opustiti dojenje?



Willma Andreja Kolenc, intuitivna porodna svetovalka, in Alenka Benedik, specialistka za dojenje, nam bosta povedali nekaj preverjenih dejstev o dojenju. Zakaj je dojenje bistveno za otrokov zdrav psihofizični razvoj, ali obstaja meja, ko bi pa res morali prenehati dojiti, kaj je naravno odstavljanje in kako poteka ter kako pomembno je dojenje ne samo z vidika hranil, ampak tudi kot malčkov vir ugodja, tolažbe in stabilnosti?

Petek, 7. 2. 2020

Ali obstajajo ljudje, ki bi morali biti samski za vedno?



V petkovi oddaji gostimo tri zavedne moške – Andreja Pešca, Edvarda Kadiča in Urbana Urbanca –, ki nam bodo brez dlake na jeziku odgovorili na vprašanje, ali obstajajo ljudje, ki bi morali biti samski za vedno. V zadnjih desetih letih se je število samskih Slovenk in Slovencev povečalo na 40 odstotkov. Večina samskih si namreč želi kakovosten partnerski odnos, ki pa ga je težko dobiti in obdržati, saj so tudi kriteriji zanj (povečini) zelo visoki. Ali torej spustiti kriterije, česa se pri iskanju partnerja paziti in zakaj, kot tolikokrat ponavljamo, imeti kot prvo radi sebe?

Kaj so zvezdna vrata in kako z njimi doseči popolno notranjo svobodo?



Zvezdna vrata so sveta geometrijska struktura za sidranje zavesti iz višjih dimenzij. Ta zavest ustvarja močno energijsko polje, v katerem se povežemo s svojimi vodniki, kvantnim poljem in večdimenzionalnimi izkušnjami. Fizična struktura zvezdnih vrat, ki vsebuje več ravni svete geometrije, deluje kot sidro za večdimenzionalno (eterično) zavest. Tokratna gosta Prageet Harris in Sandra Lamut nam bosta predstavila, zakaj je čas, da začnemo živeti v energijah ljubezni, sočutja in obilja ...