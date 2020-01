Ta teden v Klepetu ob kavi

Pogovorna oddaja Klepet ob kavi je na Planetu na sporedu vsak dan ob 9.30, od ponedeljka do petka, ponovitev pa lahko ujamete ob 19. uri na Planet PLUS. Preverite teme prihajajočega tedna!

Ponedeljek, 27. 1. 2020

Pet najpogostejših sanj in njihov pomen

Strokovnjaki ocenjujejo, da sanjamo približno dve uri na noč, da lahko sanjamo večkrat na noč in da traja posamezno sanjanje od nekaj sekund do 20 minut. Kaj pa je tisto, o čemer sanjamo najpogosteje? Kaj pomeni, če v sanjah letimo, imamo spolne odnose s kom, ki ni naš partner, bežimo … Katerih je 5 najpogosteje sanjanih sanj? Sanje skoraj vedno govorijo o nas samih in so vedno odziv nezavednega na konkretno življenjsko situacijo. Dopolnijo tisto, česar človek ne more ali želi videti, sprejeti ali doumeti. O vsem tem smo klepetali s specializantko analitične psihologije Bredo Biščak.

Torek, 28. 1. 2020

Zvezda na obisku: Žiga X Gombač

Mladinski pisatelj Žiga X Gombač nam bo izdal, od kod ta X v njegovem imenu. Tudi na splošno bomo zelo radovedni. Kdaj se je zbudila želja, da postane pisatelj, ali je res, da umetniki velikokrat spijo podnevi in ustvarjajo ponoči, imajo njegova dela vedno srečen konec, kako skrbi za svoje psihofizično zdravje ter kakšen je njegov odnos do rabe drog, poživil in alkohola? Ne zamudite ogleda posnetka, predvsem pa upoštevajte idejo tega pogovora: več berite!

Kako se osvoboditi strupenih odnosov

V tokratni oddaji nam bo Amina Mehanović iz družinskega svetovalno-terapevtskega centra Anima – Audiva razložila, zakaj je bistveno prepoznati lastne nedelujoče vzorce, ki jih nezavedno projiciramo na svoje bližnje, zakaj igramo vlogo žrtve, kako na nas delujejo travme iz otroštva, vzorci in napačna globoka prepričanja o sebi ter strahovi, jeza, sram in druga potlačena čustva.

Sreda, 29. 1. 2020

Zvezda na obisku: Božidar Wolfand Wolf

Božidar Wolfand Wolf se po dolgih 30 letih glasbenega zatišja vrača v velikem slogu. Bil je velika riba slovenske popularne glasbe, a se je na neki točki svojega življenja odločil umakniti iz medijev in odpotovati v Ameriko. Skozi zanimiv pogovor (reči moramo, da Božidar res nima dlake na jeziku!) bomo spoznali njegovo jutranjo rutino: demonstriral bo, kako vadi, presenetil pa bo tudi z znanjem kombiniranja sadja in zelenjave v smutijih.

Kako s pomočjo odpadkov izolirati stanovanje?

Ko vidite smetnjak, najbrž nimate želje brskati po njem. Ampak naj povemo, da lahko v smetnjaku najdete marsikaj zanimivega in tudi uporabnega. V tokratni oddaji bomo govorili o izolaciji iz recikliranih odpadkov, ki ima visok toplotni in akustični koeficient ter dobro absorbira vlago. Vesna Mujaković nam bo pojasnila, katere so prednosti take izolacije, kako je trpežna, kako dobro zadržuje zvok, zakaj je celo delno subvencionirana ter kakšen je njen vpliv na zdravje kot tudi naravo.

Četrtek, 30. 1. 2020

Kako z masažo trebuha vzpostaviti energijski pretok in doseči ravnovesje?

Alternativna terapevtka Kristina Šesek nas bo tokrat opozorila na občutljiv del telesa, kjer se nabira zastala energija v telesu – na trebuh! Napetosti, strah, skrbi in vsakdanji stres se namreč akumulirajo in skoncentrirajo prav na tem področju ter povzročajo fizične zatrdline in vozličke, ki zavirajo prost pretok energije skozi te sisteme. Spoznali boste taoistično tehniko masaže trebuha, Chi Nei Tsang.

Novodobne službe in nov način dela: od doma!

V tujini se razrašča število poklicev, ki jih pred časom še nismo poznali. Lahko ste plačana morska deklica, crkljalec, vohljalec daha, statist na pogrebih ali družica na porokah. Sicer pa se tokrat dotaknemo bolj domačega, a vendar novodobnega načina dela: od doma! V oddaji se nam bosta pridružila Teja in Jani Jugovic, ki nam bosta povedala, kako sta unovčila svojo razpoznavnost, koliko je pri njunih objavah pomembna vsebina, ali se jima ne zdi sporno, da na svojih kanalih objavljata otroke, in ali jima kdo očita, da biti spletni vplivnež pač ni služba?

Petek, 31. 1. 2020

Zakaj je moj otrok nesrečen?

Zakaj moj otrok ni srečen? In kako bi lahko bil? Kako se približati svojemu otroku in mu izkazati zaupanje? Verjetno je vzgoja otrok eden največjih življenjskih izzivov in o tem bomo v oddaji govorili z Barbaro Pust Velikanje.

Duda - da ali ne?

Strokovnjakinja za dojenje Alenka Benedik bo demistificirala prepričanja in negotovosti glede uporabe dud pri otrocih. Duda - da ali ne? Oz. kdaj duda in kdaj prst? Ali "dudanje" in sesanje prstka povzročata kakšne fizične probleme v prihodnosti, recimo čeljustne anomalije, in kaj je pravzaprav vloga "dudanja".

