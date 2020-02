Se za porode doma se odločajo nerazgledane alternativke?

Pravzaprav to ne drži. Statistično gledano se za porod doma odločajo bolj informirane ženske, katerih odločitev je posledica veliko znanja, ki ga pridobivajo med nosečnostjo – in ne posledica nerazgledanosti. Za porod doma se torej odločajo ženske, ki se v polnosti zavedajo nepredvidljivosti in razsežnosti poroda.

Je pa seveda pomembno, da se ženska na vsakršen, še zlasti pa porod doma, dobro pripravi in da prouči različne možnosti, saj ji tako porod ne bo predstavljal prevelike travme.

Statistika porodov doma

V Sloveniji je leta 2017 doma rodilo 18 porodnic, kar je pri 19 tisoč porodih okoli 0,1 %. Porod se je v 60., 70. letih namreč večinsko preselil v porodnišnice.

Zakaj za božjo voljo človek sploh pomisli, bi šel v sodobnem svetu z nešteto možnosti, 50 let nazaj v preteklost?

Voditeljica ženskih krogov, Katja Bubnič, ki je tudi rodila doma, svojo odločitev pojasnjuje: “Ko sem izvedela za nosečnost, je bila moja prva misel “želim roditi doma”. Pri tem ne gre za to, da ne cenim in da nisem hvaležna za vso asistenco, ki ti jo nudi zdravstvo, ampak za moj lasten občutek, za instinkt. Vedela sem, da si bom doma ustvarila ambient, ki me bo podpiral, da se bom obkrožila z ljudmi, ki me poznajo in porod, tako kot jaz, dojemajo kot nekaj naravnega in ne nevarnega!”

Raziskave kažejo, da je porod doma enako varen kot porod v porodnišnicah. Magistra babištva Teja Škodič Zakšek pri tem dodaja: “Seveda to velja za zdrave ženske! Take se tudi odločajo za porod doma, druge tako ali tako ne.”

Ostale prednosti poroda doma

Pri porodu doma ženska pozna vse prisotne in obratno. Prav vsi zbrani delujejo v skladu z njenimi željami, vse se odvija po meri rojevajoče ženske v intimi njenega doma, hkrati pa porod poteka brez motenj, neznancev, medicinskih naprav itd. In pa − ni pospeševanja poroda. “Ženska se lahko giba po svoje, spreminja položaje in sama nadzoruje potek poroda … Prednosti je zagotovo veliko.”

