Ročne spretnosti vplivajo na razvoj možganov!

Sklepamo lahko, da so matematika pa tudi drugi družbeno-naravoslovni predmeti tretrani kot pomembnejši od umetniških. Zakaj v šoli sploh poučevati umetnost? Saj večina otrok ne bo glasbenikov, slikarjev ali igralcev … Bi bilo bolje, da ukinemo umetniške predmete?

O nezamenljivem vplivu umetniškega udejstvovanja na kognitivne in druge sposobnosti nam je več povedal direktor Waldorfske šole Ljubljana, Iztok Kordiš: “Pomen umetnosti v izobraževalnem sistemu in celem življenju je dosti večji, kot si predstavljamo. Če hočemo vzgojiti kreativno, zdravo osebnost, je vzpodbujanje umetniškega izražanja nujno. Tehnološki razvoj je izredno hiter. Kaj bo čez 10 let, ni jasno … Ravno kreativnost in sposobnost konstruktivne domišljije sta konec koncev tisti, ki nam bosta po vsej verjetnosti v prihodnosti plačevali račune.”

Nevroznanstvene raziskave potrjujejo, da rokodelsko in umetniško delo, zlasti v zgodnji dobi, pospeši in krepi razvoj možganov in izgradnjo zdrave osebnosti. Namen umetniškega udejstvovanja v šoli tudi ni tekmovanje. Umetniško izražanje je pravzaprav človekova potreba, vezana na področji ustvarjalnosti in inovativnosti. Omenjeni kompetenci sta tudi ključni za uspešno delovanje posameznika in širše družbe v 21. stoletju. Čeprav v zahodnem svetu še vedno zelo poudarjamo pomen leve, pa nikakor ne smemo zanemariti torej desne možganske hemisfere. Ko sodelujeta pri opravljanju umskih procesov, delujeta kot usklajena celota! Prav zato bi bilo ukinjanje umetniških predmetov seveda popolnoma nesmiselno!

Oddajo Klepet ob kavi lahko spremljajte vsak dan ob 9.30 na Planetu. Ponovitve so ob 19. uri na Planet PLUS in ob 8. uri na Planet 2.