Raje na svoje stroške rodijo doma kot v porodnišnici

V ranljivem obdobju nosečnosti se nemalo bodočih mamic že tako ali tako sooča z vrsto strahov, ki pa so v času ukrepov v boju proti koronavirusa dosegli svoj maksimum. Ne gre samo za čustveno podporo, torej prisotnost partnerja pri porodu, ampak za upravičeno bojazen pred okužbo s koronavirusom. V Klepetov nabiralnik smo prejeli pismo skupine zaskrbljenih mamic, ki ga objavljamo spodaj.

Spoštovani!

Vedno več mamic, ki bodo v naslednjih mesecih rodile, se sooča s problemom zagotavljanja varnosti pri porodu pred koronavirusom. Eden izmed načinov omejevanja širjenja koronavirusa med mamicami in novorojenčki je tudi porod na domu. Do zdaj je bil porod na domu mogoč ob prisotnosti certificirane babice in/ali obporodne spremljevalke, vendar je strošek v celoti bremenil mamico oz. njenega soproga. Pozivamo vas, da ste mediji tudi naš glas v teh kriznih časih. Kar je skrito pred očmi ljudi, je dejstvo, da obstaja vedno več mamic, ki v luči epidemije koronavirusa živimo v strahu. Zaščite pred tovrstnim virusom na noben način ne moremo zagotoviti v porodnišnicah, med osebjem, kjer je izpostavljenost okužbi višja kot pri porodih na domu. V ljubljanski porodnišnici je del osebja že okužen s koronavirusom in to ne predstavlja varnega okolja za porodnice. Naš dom pa je v času socialne izolacije naše zdravo gnezdece. S porodom na domu razbremenjujemo delo v porodnišnicah in prispevamo k omejevanju širjenja epidemije koronavirusa, hkrati pa nam to omogoča prijetnejšo izkušnjo poroda in rojstva novega člana v domačem okolju. Porod na domu je tudi varnejši za zdravo porodnico. Ker porod na domu predstavlja znaten finančni zalogaj, se nam zdi prav, da nam zavod za zdravstveno zavarovanje tu pride naproti. Predlagamo, da ZZZS krije stroške mamicam, ki so se odločile ali se odločajo za porod na domu, do višine cene poroda v porodnišnici. S tem bi zadostili načelu pravičnosti in enake obravnave porodnic ter prispevali k omejitvi epidemije koronavirusa. Prosim, da slovensko javnost o naši pobudi obvestite.

Skupina zaskrbljenih mamic

"Jezi me trenutna situacija, ki morda še bolj kot kadarkoli prej prikaže dvoličnost zdravstvenega sistema, ko pridemo do obporodne oskrbe. Na neki način razumem ukrepe glede prepovedi spremljevalcev. Jezi pa me, da smo vse tiste, ki si želimo drugačno pot − za zdrave nosečnice še varnejšo pot −, torej porod doma, ob prisotnosti najbližjih, brez ogrožajočih mikrobov, katerih največji koncentrat so najbrž prav bolnišnice, za to diskriminirane. Nam ne pripada, da bi strokovnjakinjo, ki nas pri porodu spremlja, krila zavarovalnica, kot se to zgodi v porodnišnicah."

Agata Hren

"Prosim, omogočite nam porod na domu, saj doživljamo hude čustvene stiske. Zaslužimo si fiziološki porod in ne po nepotrebnem nasilno medikaliziranega, potrebujemo mir in varnost v naših najbolj ranljivih trenutkih. Pomagajte k duševnem zdravju porodnic in novorojencev, saj je stresa v tem obdobju dovolj!"

Ana iz Ljubljane

"Glede na razmere v državi se mi porod v porodnišnici ne zdi varen, saj je možnost okužbe s koronavirusom tam precej večja kot pri porodu na domu. Zato bi si želela, da vlada v teh kriznih razmerah omogoči porodnici, da ob spremstvu usposobljene babice rodi na domu, in sicer tako, da se mamicam povrne stroške, ki so povezani s porodom na domu do višine, kot jo ZZZS za porod namenja porodnišnicam."

Norma M. Brščič

"#ostanidoma − s tem pomagam tudi jaz in se do problema kot posameznica resno opredeljujem. Zato bom rodila doma, v samoizolaciji. Zanima me le, zakaj vlada RS ne pomaga vsaj s povračilom stroškov pri rojevanju doma, kjer me bo spremljala usposobljena babica z ustrezno pridobljeno licenco. Saj smo dobili poziv, ki pravi: Pomagajmo sebi in drugim. #skupajzmoremo"

Klavdija H. Kastelic

"S predvidenim datumom mojega poroda, 1. 3. 2020, se je situacija v povezavi s koronavirusom v Sloveniji začela zaostrovati. Znani so bili že prvi primeri, zato so se nekje sredi tedna začeli strožji ukrepi, kot je prepoved partnerja pri porodu. Zaradi nevarnosti okužbe in tega, da mi je bilo zelo pomembno, da je partner ob meni, sem se dva dni pred porodom odločila za porod na domu. Glede na to, da je bil prvotni načrt porod v porodnišnici, nastalega stroška nisva pričakovala, zato je bil to za naju velik šok. Pošteno bi bilo, da se nam strošek, ki ga zavarovalnica krije za porod, povrne, saj smo se s tem, ko smo ostali doma, zavarovali pred možno okužbo ter poskrbeli za svoje zdravje in varnost naše družine in varnost vseh preostalih."

Nika Sedmak