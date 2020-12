Kaj se skriva v čistilih za dom? So res nevarna?

V sredo v oddaji Klepet ob kavi o potencialnih nevarnostih za naše zdravje, ki na nas prežijo kar doma. Čistila in elektromagnetno sevanje in njihove posledice. Oddaja Klepet ob kavi je na sporedu ob 9. uri na Planetu.

Skrita nevarnost: čistila

Kaj se skriva v konvencionalnih čistilih za dom? So snovi, ki jih taka čistila vsebujejo, res nevarne, ali gre za lažni preplah? Kako pomembno je, da se izogibamo stiku s kožo, ter kaj povzroči vdihavanje njihovih hlapov? Ali sploh obstaja učinkovita naravna in zdravju neškodljiva alternativa ali preprosto moramo izbirati med čistočo in svojim lastnim zdravjem? O problematiki konvencionalnih čistil se bomo v tokratni oddaji pogovarjali z Duško Grahovac in Tomažem Ogrinom.

Klepet ob kavi Foto: zajem zaslona

Vpliv elektromagnetnega sevanja

V zadnjem desetletju se je količina elektromagnetnega sevanja povečala za kvintilionkrat. Znanstvene študije v vedno večjem obsegu potrjujejo škodljivost elektromagnetnega sevanja nizko- in visokofrekvenčnih naprav. Kaj točno to pomeni za naše zdravje in počutje? Ali se elektromagnetnemu sevanju lahko izognemo ter kakšen vpliv imajo sodobne tehnologije tako na ljudi kot na živali? Dr. Krunoslav Jelaković, ki se ukvarja z zaščito pred tehnološkimi in zemeljskimi sevanji, nam bo pojasnil, kako je sevanje v resnici škodljivo in kakšne tegobe povzroča ter tudi, ali lahko pomagamo organizmu, da se lažje brani pred elektromagnetnimi sevanji.

Oddaja Klepet ob kavi je na sporedu vsak dan, na vseh treh kanalih. Na Planetu ob 9. uri, na Planet 2 ob 8. uri in na Planetu PLUS ob 19. uri. Konec tedna pa so na ogled ponovitve.

