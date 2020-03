Kaj je kvercetin in kako nas ščiti pred virusi?

Vsi po vrsti se radi na veliko hvalimo, da nikoli ne zbolimo, ampak podatki o gripi in prehladih kažejo drugo sliko. V Sloveniji vsako leto zaradi gripe zboli do 10 odstotkov prebivalstva, prehladi in virusne okužbe pa so tako rekoč zimsko-pomladna stalnica.

Poznamo recimo več kot 100 različnih virusnih podtipov prehlada, leta 2018 pa je v slovenskih bolnišnicah zaradi gripe umrlo celo več kot 160 ljudi. Ni šale, kot kaže!



Tudi tale koronavirus nas je spravil v pravo agonijo. Mediji iz dneva v dan obveščajo o čedalje večji paniki zaradi koronavirusa. Potrjeno je koronavirus že lep čas tudi v Sloveniji. Odpovedani so koncerti, prireditve, razni dogodki … Ljudje ne smejo več med ljudi, ne upajo k zdravniku in v v trgovine.



Ob izbruhu epidemije gripe in drugih virusnih okužb (zlasti respiratornih virusov) nekateri zbolijo, drugi pa ne. Dejstvo je, da ne zbolijo tisti, ki imajo močan imunski sistem. Zdrav organizem je neposredno povezan z učinkovitim delovanjem imunskega sistema. Imunski sistem ni le prva obrambna linija ob vdoru patogenov, kot so virusi ali bakterije, ampak se vpleta v delovanje živčnega in endokrinega sistema ter je bistvenega pomena pri odzivu na fizični in psihični stres. Kronično obremenjen imunski sistem izčrpava organizem in je vzrok za vrsto bolezni: astmo, revmatoidni artritis, chronovo bolezen, celiakijo, gastritis, aterosklerozo, debelost, sladkorno bolezen in nekatere vrste raka.



Prehlada ne moremo pozdraviti z antibiotiki in drugimi zdravili … Če smo včasih problem reševali s čajčkom in potrpljenjem, imamo letos za vas nasvete v obliki dodatne naravne pomoči.



Skrb za močan imunski sistem bi morala biti del življenjskega sloga! Poleg splošnih priporočil glede hrane, vode, zraka, psihofizične kondicije je treba organizem podpreti tudi s hrano in prehranskimi dopolnili, ki delujejo kot imunostimulatorji in adaptogeni. Maria Ana Kolman prisega na rastline, ki imajo zaradi sekundarnih metabolitov visoko zaščitno moč. Tako znanstvene kot tudi klinične študije (clinical trials quercetin) so pokazale, da je zdravilno delovanje številnih zdravilnih rastlin posledica visoke vsebnosti kvercetina.



Kvercetin je prisoten v čagi, rožnem korenu, elevterokoku, olju sibirske cedre, živici in v sestavinah fungoterapije pa tudi v čebulnih olupkih.

AKTUALNI KLEPETOVI DOGODKI.

Oddajo Klepet ob kavi lahko spremljajte vsak dan ob 9. uri na Planetu. Ponovitve so ob 19. uri na Planet PLUS in ob 8. uri na Planet 2.