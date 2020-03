Je bolezen duhovno razsvetljenje?

Z zavestjo namreč ustvarjamo realnost. Če je zavest visoka, potem bomo preskrbljeni z energijo, zdravi, srečni in mirni, sicer pa utrujeni, nesrečni in na koncu koncev bolni. O tej obširni temi smo samo letos posneli že tri oddaje, v eni od njih pa so gostje Maria Ana Kolman, Ana Omanovič in Aleksandra Drole povedale naslednje.

Ko človek dobi diagnozo, želi o svoji bolezni bodisi govoriti z drugimi in s tem na neki način čustveno procesira svoje stanje, bodisi pa o bolezni raje molči in jo želi premagati sam. Kateri pristop je boljši? Maria Ana Kolman pravi, da bolan človek išče rešitve v sebi ali zunaj sebe in da je to odvisno od človekovega značaja. "Jaz spodbujam ljudi, da odpravijo vzroke. Simptomatika se tako rešuje veliko lažje. Ampak pogledati vase je človeku najtežje. Precej ljudi mi piše ali me kliče za nasvet ter mi tudi pove svojo življenjsko zgodbo, ki pa je seveda vedno globoko povezana z njihovim bolezenskim stanjem. Večina ljudi prepozna vzroke in k zdravljenju pristopi celostno. Kakor pravim sama, zdravljenje je pravzaprav popravljanje telesa, tolažba duše in krepitev duha. S takim holističnim pristopom človeku uspe!"

Aleksandra Winkler Drole dodaja: "Pravijo, da je navada želena srajca. Marsikdo tako težko spremeni eno navado, da se raje sprijazni z boleznijo."

Ali je možno, da je bolezen darilo, priložnost, duhovno razsvetljenje, nekaj, kar spremeni življenje na bolje? Ana Omanovič pritrjuje: "Absolutno, vsaka stvar, ki se nam zdi še najhujša, slaba, je lahko največje darilo, če smo ga voljni odpreti in pogledati, kaj prinaša. Ker bolezen je vedno neko sporočilo, le da ga morda drugače ne bi videli. Vprašanje je, kaj je onkraj tega zavedanja ... Eni bodo videli bolezen kot darilo in sprejeli spremembo, eni pa ne … Ampak tudi to je izbira."

