Bompu zen učitelj razloži, kaj je meditacija!

V naši zahodni kulturi smo privezeli neke povzetke povzetkov informacij in idej iz drugih kultur (azijske, indijske, japonske, kitajske), zato malokdo sploh pozna samo bistvo meditacije. Bompu zen učitelj Dušan Osojnik meditacijo opredeljuje kot stanje, ko samo pustiš, da je vse tako, kot je.

“Običajno imamo predstavo, da moramo biti povsem pri miru, da ne sme prihajati do nobenih misli … Ampak naš um nikoli ni pri miru, je v nenehnem gibanju. Ni naš sovražnik, ampak je nekaj, kar dela človeka človeka. Če to zares sprejmemo, smo odstranili veliko oviro. To, kar se bo odvijalo, medtem ko bo telo pri miru, najsibodo telesni, čustveni, mentalni odzivi, ni ovirajoče … Posebno pomembno je, da vse, kar počnemo, počnemo zavestno − z usmerjeno pozornostjo. In da se sprejmemo, brez tega ne gre! Ko se sprejmemo, pridejo na plan tudi naše morebitne nerodnosti. Kaj narediti? Ne borimo se zoper njih. Tako bodo od nas odšle veliko lažje! Sprejmimo jih z ljubeznijo.”

