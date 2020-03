Ali se človek zaveda vseh svojih potencialov?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pod kategorijo paranormalno, nadzemeljsko, čudežno zagotovo pašejo sposobnosti, kot so jasnočutnost, telepatija, telekineza, seveda jasnovidnost itd. Slednja je po statističnih podatkih zelo zaželena.

K vsakodnevnemu vedeževanju naj bi se zatekalo približno 200.000 prebivalcev naše države, kar je okoli ena desetina. Kako je s paranormalnimi sposobnostmi? So dar izjemnih posameznikov ali jih lahko razvije vsakdo?

O tem smo govorili s priznanim bioenergetikom Marjanom Ogorevcem, ki pravi: “Teorija o tem, da se vsi rodimo z enakimi sposobnostmi, enostavno ne drži. Predispozicije na katerem koli področju prinesemo deloma iz prejšnjih življenj, deloma jih prevzamemo prek genskega materiala, nekaj pa vpliva tudi vzgoja. To je izhodišče, potencial. Da bi postali vrhunski, pa je nujna tudi motivacija, angažma. Kar se pa tiče ezoterike, mistike, branja misli, videnja v prihodnost, skratka vsega nadnaravnega … v okviru danosti se neke stvari da naučiti. Ampak, realno gledano, malo je res sposobnih. Tako kot je malo zares sposobnih športnikov, glasbenikov itd.”

