Štirje koraki za zaščito pred vsemi virusi (tudi koronavirusom)

Naj bo to koronavirus, lahko pa tudi kakšen drug smrtonosni virus, bistveno je, da okrepimo svoj imunski sistem, saj naše telo dela za nas in dobro delujoče telo pomeni močne samozdravilne sposobnosti, ki pa jih okrepimo na način, da telesu damo tisto, kar najbolj potrebuje. To je holistični pristop, ki smo ga za vas pripravili raziskovalci oddaje Klepet ob kavi in je primeren za vse ljudi in v vseh položajih, še posebej pa zdaj, ko je ključno, da ohranimo in nadgradimo svoj imunski sistem.

1. KORAK: SPANJE

Ponoči se dogajajo pomembni procesi razstrupljanja, zato potrebujemo kakovosten spanec, ki pa ga ne moremo nadoknaditi zjutraj ali čez dan, zato je zaradi hormonskih procesov in drugih razstrupljevalnih procesov tudi v možganih nujno, da smo v postelji najkasneje ob 22. uri. Lahko še kaj preberemo, vsekakor pa NE GLEDAMO televizije in ekranov po 19.00 uri, saj s tem motimo procese sproščanja hormonov, kortizol pa ostane previsok, da bi sploh lahko zaspali.

2. KORAK: TELOVADBA

Ne govorimo o fitnesu, govorimo o zdravem gibanju, zato da imamo pretočno telo, da kri kroži, saj prinaša hranila in kisik našim celicam. Najbolj bistvena je jutranja telovadba, razmigovanje, tudi čez dan pa lahko kaj naredite na način, da raje uporabite stopnice kot dvigalo.

Kaj pa ljudje, ki ne morejo telovaditi?

Obstajajo triki za negibljive, tiste, ki imajo poškodbe ali pa so morda malo leni. Cirkulacijo sprožajo določene snovi v hrani, ki jih najdemo na primer v kurkumi – to je kurkumin, zato ljudje, ki se ne morejo veliko gibati, jemljejo kurkumin, da dosežejo učinke, kot bi telovadili. Seveda je kurkumin odličen tudi pri vnetjih, bolečinah, anksioznosti in še pri vrsti drugih težav, zaščiti možganov ter podobnem.

3. KORAK: VODA

Mi smo bitja vode, zato jo potrebujemo več, kot jo dejansko pijemo.

Voda iz telesa odnaša strupe, toksine, vse, kar naše telo obremenjuje, zato je bistveno popiti dovolj tople vode.

4. KORAK: BAZNA PREHRANA IN PREHRANSKA DOPOLNILA

BAZNA PREHRANA

Bazna prehrana naj bo takšna, da bo krepila dobre bakterije v telesu, ki same opravijo s slabimi in ki pobijejo tudi vse viruse, če pridejo v telo. Kislo zelje in repa sta odlična!

Če želimo okrepiti imunski sistem, potem VEDNO izločimo pretežko hrano (zrezki, krompir ...) ter sladkarije in predelano hrano, ki zelo obremeni naše telo. Zdaj torej ni čas, da uživate takšno hrano, zdaj je čas, da si okrepite imunski sistem in dovolite telesu, da energijo porabi za boj z morebitnimi virusi in slabimi bakterijami, ne pa za prebavo težke hrane.

Več dobrih bakterij, več zdravja. In sladkor hrani slabe bakterije, tako da res ni čas za krofe, s katerimi smo morda pretiravali v pustnem času.

PREHRANSKA DOPOLNILA

Samo prehranska dopolnila niso in ne morejo biti rešitev, saj je treba upoštevati vse zgoraj našteto. Dopolnilo, ki je pravzaprav edino nujno in bistveno, pa je vitamin D!

Žal ga s hrano ne moremo dobiti dovolj, sonce pa v tem letnem času ni pod pravim kotom, da bi ga lahko dobili na naraven način.

Priporočamo vam konkretne količine v tem času, in sicer v obliki ekoloških kapljic D3 in K kompleks.

Dejansko so ugotovili, da je dodajanje vitamina D vsaj enako učinkovito kot cepljenje proti gripi, vendar brez stranskih učinkov.

Tukaj lahko pridobite tudi več informacij o D-vitaminu:

Vitamin D je torej osnova tudi za tiste, ki prehranskih dopolnil ne marajo. Če pa ste do tega odprti, bi bilo odlično v tem času uživati tudi probiotični in prebiotični kompleks, katerega od adaptogenov (čaga – eleuterokok), in pa preizkusiti mazanje nosnic (ko greste od doma) z živico – smolo sibirske cedre, ki preprečuje, da pride virus v telo, saj se ustavi pri nosnicah.

In če bi dodali še peti korak, bi bilo to vsekakor prezračevanje doma, več preživetega časa v naravi in pogovorov hvaležnosti.

